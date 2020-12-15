AKP'li Uğur Işılak'tan, Kültür Bakanına tepki:

AKP'li Uğur Işılak'tan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a: "Kabalara sözümüz yok"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın “Dombra” adlı seçim şarkısını seslendiren ve eski AKP Milletvekili Uğur Işılak sosyal medya hesabı üzerinden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a tepki gösterdi.

Müzisyenlere destek amacıyla verilecek 1000 TL verilmesini eleştiren Uğur Işılak, sosyal medyada “Vusûlsüzlük usûlsüzlüktendir diye bir kelam-ı kibarımız var bizim. Kaş yapayım derken göz çıkarmak da bunun farklı bir boyutu. Demem o ki, lütufta bulunmak başka bir şey, omuz vermek başka.İnce ruhlular anlamıştır meramımızı; kabalara sözümüz yok” yazdı.

Vusûlsüzlük usûlsüzlüktendir diye bir kelam-ı kibarımız var bizim.Kaş yapayım derken göz çıkarmak da bunun farklı bir boyutu.Demem o ki, lütufta bulunmak başka bir şey, omuz vermek başka.İnce ruhlular anlamıştır meramımızı; kabalara sözümüz yok.

— Uğur Işılak (@ugur_isilak) December 14, 2020



Vusûlsüzlük usûlsüzlüktendir diye bir kelam-ı kibarımız var bizim.Kaş yapayım derken göz çıkarmak da bunun farklı bir boyutu.Demem o ki, lütufta bulunmak başka bir şey, omuz vermek başka.İnce ruhlular anlamıştır meramımızı; kabalara sözümüz yok. pushfn('ads'); — Uğur Işılak (@ugur_isilak) December 14, 2020

