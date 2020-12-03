AKP'li teyze hükümete böyle tepki gösterdi:

AK Parti üyesi teyzeden iktidara ekonomik kriz tepkisi: "Bu kadar olmaz!"

Bağcılar Göztepe Mahallesi’nde ikamet eden ve riskli bölge ilan edilen alanda yaşayan 62 yaşındaki AK Parti üyesi teyze, kendisine yöneltilen mikrofona dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



"AK Parti başa geldiğinden beri oy veriyorum." diyen AK Partili teyze yaşanan ekonomik sıkıntılara değinerek, "Yine de gidiyorum peşinden, yine de razıyım devletimden. Ama bu kadar olmaz. Bu sefer boş atacağım. Kime giderse gitsin. Devletimiz yanlış yapıyor. Yanlış yanlış! Hep zenginin peşinde. Hiç fakirlere bir şey yok" dedi.

Eşinin de kendisinin de kanser hastası olduğunu söyleyen 62 yaşındaki teyze, "Kara lastikle geziyorum. O da bayramdan bayrama, düğünden düğüne" diyerek gözyaşlarını tutamadı.



AK Parti üyesi olduğunu ama artık AKP’ye oy vermeyeceğini söyleyen teyzenin dikkat çeken sözleri şu şekilde;

" Asgari ücret ne kadar? Ne olacak, bu millet hırsızlık mı yapsın! Ben 62 yaşındayım, bana iş verseler ben gidip çalışacağım. AK Parti başa geldiğinden beri oy veriyorum. Yine de gidiyorum peşinden, yine de razıyım devletimden. Ama bu kadar olmaz. Bu sefer boş atacağım. kime giderse gitsin. Üyeyim de AK Partiye ama üyelikten de sildireceğim kendimi. Zenginler çok zengi oldu ama fakirlere yazık ya... 62 yaşındayım kara lastik giyiyorum. 62 yaşındayım daha eskittiğim iki ayakkabı. Onu da düğünden düğüne bayramdan bayrama... Başka yok. Alamıyoruz ki. 15 senedir evime kurban girmedi. Kanser hastasıyım, 25 senedir kurban görmedim. Bayram günleri ağlıyorum. Devletimiz yanlış yapıyor. Yanlış yanlış!.. Hep zenginin peşinde. Fakirlere hiçbir şey yok."

