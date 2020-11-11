AKP’li Selman Öğüt’e kötür haber!

AKP'li Selman Öğüt Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı tarafından kurulan Medipol Üniversitesi’nden kovulduğu öğrenildi.

2014 yılından beri Medipol Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışan Selman Öğüt'ün kurucularının AKP'ye yakın olduğu bilinen Medipol Üniversitesi'nce işine son verilemesi ise dikkat çekti.

Öte yandan Öğüt, Twitter hesabının bio’sundan Medipol Üniversitesi’nin adını da çıkardı.

