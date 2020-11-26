AKP'li Ök'e tepki! "Buzdolabımız yoktu, üfleyerek soğutuyorduk"
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün sözlerini ironik şekilde eleştirdi.
GÜNDEM 26.11.2020, 03:33
TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök, “Araba var mıydı araba?” şeklindeki ifadeleri tepkiye neden olmaya devam ediyor.
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabında AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök'e tepki gösterdi.
Twitter hesabından AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün 18 sene öncesini kast ederek "Bu ülkede araba mı vardı?" sözünü eleştire Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:
"2002’den önce: Ayakkabımız yoktu yalın ayak yürüyorduk. Diş fırçamız yoktu, gargara yapıyorduk. Buzdolabımız yoktu, üfleyerek soğutuyorduk. Yiyecek yemekte yoktu. Aslında 2000’den önce güneş sistemi de yoktu."
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabında AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök'e tepki gösterdi.
Twitter hesabından AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün 18 sene öncesini kast ederek "Bu ülkede araba mı vardı?" sözünü eleştire Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:
"2002’den önce: Ayakkabımız yoktu yalın ayak yürüyorduk. Diş fırçamız yoktu, gargara yapıyorduk. Buzdolabımız yoktu, üfleyerek soğutuyorduk. Yiyecek yemekte yoktu. Aslında 2000’den önce güneş sistemi de yoktu."
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