AKP'li kurucudan sert sözler!

AKP'nin kurucuları arasında yer alan Kemal Albayrak, AKP'yi sert dille eleştirdi.

Çok şeyin olumsuz anlamda değiştiğinİ ve ekonominin de vahim bir noktada olduğunu belirten Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği kararların korku nedeniyle parti içerisinde tartışılamadığını söyledi.



AKP'nin Türkiye'yi korkuyla yönettiğini aktaran Albayrak, tepkisini şöyle sürdürdü.

"Çok şey söylenebilir. 'Akıl, bilim, hukuk, demokrasi' dediler, oligarşiye yöneldiler. Yol arkadaşlarını yolda bulduklarıyla değiştiler. Kaynaştıracağız dediler ayrıştırma yarattılar. Yargıyı ve devleti intikam aracı olarak kullandılar. Ekonomide çöküşe gittiler. Parti içinde kararları tartışamıyorlar çünkü korku var. Korku düşünce yaratmaz, düşüncenin olmadığı bir yerde kölelik ve itaat kültürü vardır. AK Parti bugün tamamen kölelik ve itaat kültürüne dayalı bir sistemle yönetiliyor. AKP başkanını eleştirmek mümkün değil. Çünkü korku var. Korku düşünce üretmiyor. Düşünce üretmediği için doğru ve yanlışlar ortaya konamıyor. Bugünkü sistem genel başkanı kutsal ve korunmalı adlediyor. Bundan dolayı da siyasal sistemde sıkıntı var."

