AKP'li Demiröz: Türkiye'nin kaderi AK Parti'nin kaderi ile özdeşleşmiş

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti'nin kuruluşunu ve iktidar dönemini anlattı.

Vedat Demiröz, "Türkiye'nin kaderi AK Parti'nin kaderi ile özdeşleşmiş. Sayın Genel Başkanımız bir dünya lideri. " dedi.



Vedat Demiröz şunları söyledi:



"Bu millet 15 seçimdir 20 yıldır AK Parti'nin başını seçimlerden dik olarak çıkardı. Bizim bu millete yapacağımız çok büyük teşekkürler var. Bunu da nasıl yapacağız, işte Çanakkale teşkilatıyla, işte ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olarak bu millete daha fazla hizmet ederek yapacağız. Milletin ayağına gideceğiz. Ona hizmetkarlık yapacağız. Çünkü biz Türkiye'yi yönetmekle mükellefiz. Türkiye'nin kaderi AK Parti'nin kaderi ile özdeşleşmiş. Sayın Genel Başkanımız bir dünya lideri. Ne diyor? 'Bizim coğrafi sınırlarımız Türkiye ile sınırlı değil. Gönül coğrafyamız var.' 60'a yakın ülke, Türkiye'nin, onun liderinin dudaklarının arasından çıkacak bir çift kelimeye bakıyor."

