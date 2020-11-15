AKP'li Belediye Başkanından salgın uyarısı! Yoğun bakım doldu!

Denizli'de koronavirüsü vaka sayısı her geçen gün daha da artıyor. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde de vakalar artış gösterince AKP'li Belediye Başkanı Hulisi Şevkan çareyi belediye hoparlöründen halka seslenmekte buldu.



Şevkan, "Daha kötüsünü yaşamamak için dinleyin. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve ilimizde korkutucu sonuçlar hızla gelmektedir. Hastanelerimiz artık doludur, yatak kalmamıştır neredeyse, yoğun bakımlar yetmeyecektir. Sağlık çalışanlarımız da hasta ve yorgundur. Ne hastanelerde, ne de sahada personel yetmemektedir. Solunum cihazına bağlanan hastalarımız bile bir süre acillerde beklemektedir" ifadelerini kullandı.



Bugün için çok ciddi bir kararın alınması halinde bile mevcut hastaların ancak 2 ay içinde tedavi edilebileceğini anlatan Başkan Şevkan, "Ölümler de bu oranda artacaktır. Tez zamanda ciddi tedbirler almazsak ölümler hepimizin canını daha çok yakacaktır. Bu hastalık sadece ileri yaşları etkilemiyor. Ne yazık ki çocuk ve gençlerimizden de zor durumda olanlar var. Bu daha ürkütücü bir tablodur. Akciğer, kalp ve beyini de tutabilmektedir. Ani kalp krizleri ve felçler meydana gelmektedir. Daha birçok etkisi olduğu ortadadır" diye konuştu.



Başkan Şevkan, "Kendimizden başlayalım, çare bizdedir, çare elimizdedir. Maske, mesafe ve temizlik altın kurallarımızdır. 15 gün kadar kendimizi kenara çekelim, lütfen evlerden çıkmayalım. Ziyaretleri tamamen durduralım, tarlamıza bahçemize gidelim. Kalabalık yerlere gitmeyelim, bakkal ve pazarda uzun kalmayın. Pazar yerleri gezilecek yerler değildir. Zorunlu olmadıkça toplu taşıma araçlarına binmeyin, küçük araçta ise 2-3 kişiden fazla olmayın. Kahvehaneler, kafeler, lokantalar gibi yerlere gidip oturmayınız. Okullar kapandı, gençler ne yazık ki kafeleri doldurdular. Cenaze evlerinde baş sağlıkları uzaktan, telefonla dilenmeli. Bire bir temas çok tehlikeli. Berber salonlarında da çok dikkatli olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

