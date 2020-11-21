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AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç mektup
AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı ve ne dediği anlaşılmayan mektup, sosyal medyada gündem oldu.
GÜNDEM 21.11.2020, 10:22
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş çıkışı sonrası AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazarak sosyal medyada paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektubu sosyal medyada paylaşan Ahmet Hamdi Çamlı'nın, "Allah yardımcı olsun reis" yazdığı mektupta ne demek istediği anlaşılamadı. Söz konusu mektup kısa sürede sosyal medyada gündem haline geldi.
Allah yardımcın olsun...@RTErdogan@tcbestepe pic. twitter.com/lkdiSVv9NO
— Ahmet Hamdi Çamlı (@ahmethamdicamli) November 20, 2020
Allah yardımcın olsun...@RTErdogan@tcbestepe pic. twitter.com/lkdiSVv9NO — Ahmet Hamdi Çamlı (@ahmethamdicamli) November 20, 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektubu sosyal medyada paylaşan Ahmet Hamdi Çamlı'nın, "Allah yardımcı olsun reis" yazdığı mektupta ne demek istediği anlaşılamadı. Söz konusu mektup kısa sürede sosyal medyada gündem haline geldi.
Allah yardımcın olsun...@RTErdogan@tcbestepe pic. twitter.com/lkdiSVv9NO
— Ahmet Hamdi Çamlı (@ahmethamdicamli) November 20, 2020
Allah yardımcın olsun...@RTErdogan@tcbestepe pic. twitter.com/lkdiSVv9NO — Ahmet Hamdi Çamlı (@ahmethamdicamli) November 20, 2020
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