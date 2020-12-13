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AKP'den dikkat seçim hazırlığı! Mülakat dönemi başladı
AKP'den dikkat seçim hazırlığı geldi. İl kongrelerine koronavirüs salgını nedeniyle ara veren AKP'de teşkilat yönetimine girecek adaylarla birebir mülakatlar yapılıyor.
GÜNDEM 13.12.2020, 08:39
AKP'de il kongrelerine koronavirüs salgını nedeniyle ara verildi. Bugüne kadar 19 il kongresini gerçekleştiren AKP'de yönetim listelerinin çoğu değişti. 2023 seçimleri için şimdiden start veren AKP, değişen il ve ilçe başkanlarından 2023 strateji raporu istedi. İl ve ilçe başkanları, bulundukları yerlerle ilgili 3 yıllık strateji planlarını hazırlayıp genel merkeze sunacak.
Öte yandan AKP'de teşkilat yönetimine girecek isimlerle birebir mülakatlar yapılıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, mülakatların tamamlanmasının ardından AKP, il ve ilçe yönetiminde yer alan kişilere "sosyal medya kullanımı", "kriz yönetimi", "kişisel gelişim" ve "2023 seçimi" gibi eğitimler verecek.
Koronavirüs salgını nedeniyle 1 haftalık online gerçekleştirilmesi planlanan eğitimlerin ardından genel merkez, teşkilatı sınava tabi tutacak.
Öte yandan AKP'de teşkilat yönetimine girecek isimlerle birebir mülakatlar yapılıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, mülakatların tamamlanmasının ardından AKP, il ve ilçe yönetiminde yer alan kişilere "sosyal medya kullanımı", "kriz yönetimi", "kişisel gelişim" ve "2023 seçimi" gibi eğitimler verecek.
Koronavirüs salgını nedeniyle 1 haftalık online gerçekleştirilmesi planlanan eğitimlerin ardından genel merkez, teşkilatı sınava tabi tutacak.
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