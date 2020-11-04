AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, İzmir depreminden sonra yeniden gündeme gelen ' deprem vergileri'nin akıbetiyle ilgili olarak, "17 yılda deprem vergilerinden 147 milyar lira toplandı. Deprem bölgelerinde bunun 8,3 katı, 1,21 trilyon lira harcandı" açıklamasını yaptı.

Meclis Genel Kurulu’nda 5 siyasi partinin ortak önergesiyle Deprem Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildi. Komisyonun kurulması ile ilgili görüşmelerde deprem için toplanan vergiler tartışma konusu oldu, “Deprem paraları nerede?” diye soruldu.

Özkan sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamanın yanısıra Meclis'teki konuşmasının görüntülerini 'Deprem vergileri nerede mi?' etiketiyle yayınladı.

Özkan, şöyle konuştu:



AK Parti'nin gündemi depremle ilgili bugün olmadı. Kuruluşumuzla başladı. 2003'te deprem master planını hazırladık. 2005'te arama kurtarma ekibi UMKE kuruldu 8 bin 500 personelle. 2009'da AFAD kuruldu. Deprem bina yönetmeliği, gelişen teknolojiyle güncellendi. Deprem gözlem istasyonu 1100'e çıkarıldı.

Ulusal Deprem Strateji ve Eylem Planı UDSEP 2014'te hayata geçirildi. Deprem riskine karşı 12 in okul analiz edildi. MEB müfredatı deprem riski ve eğitimine göre düzenlendi. Depreme karşı güvence altına alınmış konut sayısı 1999'da 50 bin iken bu rakam 9 milyona ulaştı.

17 yılda deprem vergilerinden 147 milyar lira toplandı. Deprem bölgelerinde bunun 8,3 katı, 1,21 trilyon lira harcandı.

