AKP ve MHP sessiz: Perinçek Uygur Müslümanlarını terörist ilan etti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin zulmü altında inleyen Doğu Türkistan Müslümanlarını hedef almaya devam ediyor. Doğu Türkistan'daki zulme karşı adeta üç maymunu oynayan AK Parti ve MHP, Türkiye'deki Çin muhiplerine ise ses çıkarmaması büyük tepki çekiyor.

Doğu Perinçek, geçtiğimiz günlerde TBMM kürsüsünden Doğu Türkistan'daki zulmü duyurmak için konuşan Nursiman Gül Abdurraşid ve Uygur Türklerini Habertürk TV canlı yayınında terörist ilan etti.

Doğu Perinçek, “TBMM kürsüsüne çıkarılan hanım DEAŞ saflarında kurşun sıkan örgütün elemanıdır. TBMM kürsüsüne teröristi çıkarıyorlar” ifadelerini kullanması sosyal medya büyük tepki çekti. Programın konuklarından olan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ise Perinçek’e “Sana Kandil’i hatırlatıyorum” diyerek Perinçek’in terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile fotoğraflarını hatırlattı. Perinçek, ayrıca Doğu Türkistan İslam Partisi’nin Türkiye tarafından terör örgütü olarak ilan edildiğini de söyledi.Doğu Türkistanlı sosyal medya kullanıcıları ise tepki göstererek Habertürk TV'nin kendilerine cevap hakkı vermediğini ifade etti.

