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AKP izin verdi! Kanadalı şirket Avanos'ta ağaç keserek altın arıyor

Kanadalı bir maden şirketi Nevşehir'de bulunan Kapadokya'da altın arama faaliyeti başlatması tepkilere yol açtı.

GÜNDEM 28.11.2020, 03:59
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AKP izin verdi! Kanadalı şirket Avanos'ta ağaç keserek altın arıyor
Kanadalı bir altın madeni arama şirketi, dünya mirası Nevşehir'in Kapadokya sınırındaki Avanos ilçesinde bulunan Özkonak kasabasında altın arama çalışması başlattı.
Ağaçlandırma alanı olarak belirlenen bölgede ağaçların kesildiğini ve derin kuyular açıldığını öğrenen vatandaşlar yaşanan olaya tepki gösterdi.
Ayrıca Ziyaret Dağı'nda Kanadalı bir altın madeni arama şirketinin ağaçlandırma alanında, ağaçlara keserek 'altın arama' çalışmalarına tepki gösteren  CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, "Özellikle bulunduğumuz Avanos ilçemize bağlı Özkonak kasabasındaki Ziyaret Dağı. Şu an Ziyaret Dağı'nın tepe noktasındayız. Burada Kanadalı bir maden şirketi tarafından altın araması yapılıyor. Aslında ağaçlandırma alanı olan bölgede madene ait iş makineleri çalışıyor" dedi.
Kanadalı şirketin, altın arama çalışmaları için bölgede ağaçların kestiğini belirten Gülmez, "Adeta Ziyaret Dağı talan ediliyor. Biz de çalışmalar üzerine CHP Avanos ilçe başkanımız Gülay Demirtaş ve belediye meclis üyelerimiz, CHP Özkonak belde başkanımız Yusuf Taş, il genel meclisi üyelerimiz ile birlikte inceleme yapmak için geldik" diye konuştu.
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