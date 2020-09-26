AKP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Siyaset dünyasındaki Koronavirüs vakalarına bir yenisi daha eklendi. Koronavirüs'e yakalanan son isimse AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz oldu.
GÜNDEM 26.09.2020, 08:45
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çekilen akciğer tomografisi sonucu kendisine yeni tip Koronavirüs ( Covid-19) tanısı konulduğunu duyurdu.
Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Son bir haftada dört defa testim negatif çıktı. Son üç gündür yüksek ateş nedeniyle hastaneye gittim. En son akciğer tomografisi çekildi ve Covid tanısı kondu. Evde tedavime devam edeceğim. Kendim için ve tüm hastalar için dua beklerim."
Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Son bir haftada dört defa testim negatif çıktı. Son üç gündür yüksek ateş nedeniyle hastaneye gittim. En son akciğer tomografisi çekildi ve Covid tanısı kondu. Evde tedavime devam edeceğim. Kendim için ve tüm hastalar için dua beklerim."
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