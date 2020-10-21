AKP ekonomisi ile milletin ekonomisi farklı! Borç aldı başını gitti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetimi brüt borç stokunu açıkladı.

Bakanlığın yaptığı açıklamada merkezi yönetimin brüt borç stokunun 1 trilyon 862 milyar 900 milyon TL olarak gerçekleştiği duyuruldu.

Konuya dair açıklama yapan Bakanlık, şu ifadeleri kullandı:

"Merkezi yönetim brüt borç stoku 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 1.862,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Borç stokunun 817,9 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 1.045,0 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır."

Hazine ve Maliye Bakanlığı eylül ayında yaptığı açıklamada ise brüt borç stokun 1 trilyon 810 milyar 400 TL olarak gerçekleştiğini açıklamıştı.

Ayrıca bir ay gibi kısa sürede merkezi yönetimin brüt borç stokunda 52 milyar TL artış olduğu gözlendi.

Bakanlık tarafından eylül ayında brüt borç stokuna dair yapılan açıklamada ise ifadelere yer verilmiş:

"Merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla 1.810,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Borç stokunun 824,3 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 986,1 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır."

Kaynak: İnterner Haber Merkezi - www.milligazete.com.tr

