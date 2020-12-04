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Aklı sıra direnişi kıracak

Siyonist’in sinsi planı ortaya çıktı…  İşgalci İsrail, aklı sıra 18-21 yaş arasındaki Filistinlilere vatandaşlık rüşveti verip Kudüs’teki genç direnişi kıracak…

GÜNDEM 04.12.2020, 07:30
Aklı sıra direnişi kıracak
İsrail İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Kudüs’te yaşayan 20 binden fazla Filistinli Müslüman’a İsrail vatandaşlığı verilmesine izin veren bir kararname yayımladı. Kararnameye göre İsrail, işgal altında tuttuğu Kudüs’te bulunan 18-21 yaş arasındaki her gence tam bir İsrail vatandaşlığı ve pasaportu alma hakkı veriyor. İsrail’in, Kudüs’ün demografik yapısını değiştirmek ve gençlerin Siyonizm’e karşı ortaya koyduğu direnişi kırmak için yaptığı bu hamle de boşa çıkacak. Zira İsrail, daha önce de gençlere yönelik bu tür adımlar atmış, Filistinlilerin cevabı ise direniş olmuştu.

Israil’in son planıyla ilgili Millî Gazete’ye değerlendirmelerde bulunan Hamas Sözcüsü Dr. Abu Zuhri, Siyonizm’in bu proje ile Filistinli gençleri işgal ordusunda silah altına almayı ve Filistin direnişinin karşısına çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Zuhri, Kudüs davasının Siyonizm’in tüm oyunlarından daha büyük ve şanlı olduğunu belirterek, “18-21 yaş aralığı da planlı bir seçim. Kudüs’ten hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz ve kurtuluşu için mücadeleyi devam ettireceğiz” dedi.

İlk aşamada  20 bin kişiyle sınırlandırılacak olan bu kampanya dâhilinde sonraki yıllarda da her yıl 7 bin gence İsrail vatandaşlığı ve pasaportu verilmesi planlanıyor.

Filistinli gazeteci Mohammed Abu Taqiya, gazetemize yaptığı değerlendirmesinde, bu projeyi ‘Yüzyılın Anlaşması’nın bir devamı olarak gördüğünü kaydetti.
* Tel Aviv’in bu projesinin etkili olacağını düşünmediğini belirten Taqiya, “Daha önce de işgal altında yaşamaya çalışan Filistinlilere yönelik vatandaşlık teklifleri yapılmıştı. Buna Filistinlilerin cevabı ise direniş olmuştu. Bugün de bunun böyle olacağını düşünüyorum. Filistinliler, Filistinli gençler kesinlikle Mescid-i Aksa’yı bırakmaz. Kudüs direniş hattından vazgeçmez. Siyonizm’in tüm oyunları bu kararlılık karşısında yok olacaktır” dedi.
Yıllardır işgal ettiği Filistin’de Müslümanları katleden Siyonist İsrail, şimdi de Filistinlileri Yahudileştirme planını devreye soktu. İsrail İçişleri Bakanlığı, Kudüs’te yaşayan 20 binden fazla Filistinli Müslüman’a İsrail vatandaşlığı verilmesine izin veren bir kararname yayımladı. Kararnameye göre İsrail, işgal altında tuttuğu Kudüs’te bulunan 18-21 yaş arasındaki her gence tam bir İsrail vatandaşlığı ve pasaportu alma hakkı veriyor. Bilindiği üzere yıllardır oluşturdukları işgal birimleri ve taşıma Yahudi nüfus ile Filistin’in demografik yapısı üzerinde projeler oluşturan İsrail, bu sefer ise Filistinlilere ‘İsrail vatandaşlığı’ verme yoluna gidiyor. Bu projenin pilot bölgesi olarak ise Kudüs seçildi. Tel Aviv, 18-21 yaş arasındaki Kudüslü gençlere İsrail vatandaşlığı ve pasaportu verme kampanyası başlattı. Siyonist İsrail, bu uygulamayla Kudüs’te Siyonistlere karşı direnen gençlerin direncini kırmayı hedefliyor.
Konu ile ilgili gazetemize değerlendirmelerde bulunan HAMAS Sözcüsü Dr. Abu Zuhri, Siyonizm’in bu proje ile Filistinli gençleri işgal ordusunda silahaltına almayı ve Filistin direnişinin karşısına çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Projenin hedefine aldığı gençlerin yaş ortalamasına da dikkat çeken Zuhri, “18-21 yaş aralığı da planlı bir seçim. Çünkü bu gençler eğer İsrail vatandaşlığına geçilirse işgal ordusunda silahaltına alınacak ve Filistin direnişinin karşısına çıkarılacaklar” değerlendirmesinde bulundu. Kudüs davasının Siyonizm’in tüm oyunlarından daha büyük ve şanlı olduğunu da sözlerine ekleyen Zuhri, “Kudüs’ten hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz ve kurtuluşu için mücadeleyi devam ettireceğiz” dedi.

Filistinli gazeteci Mohammed Abu Taqiya ise değerlendirmesinde, bu projeyi ‘Yüzyılın Dayatması’nın bir devamı olarak gördüğünü kaydetti. Tel Aviv’in bu projesinin etkili olacağını düşünmediğini belirten Taqiya, “Daha önce de işgal altında yaşamaya çalışan Filistinlilere yönelik vatandaşlık teklifleri yapılmıştı. Buna Filistinlilerin cevabı ise direniş olmuştu. Bugün de bunun böyle olacağını düşünüyorum. Filistinliler, Filistinli gençler kesinlikle Mescid-i Aksa’yı bırakmaz. Kudüs direniş hattından vazgeçmez. Siyonizm’in tüm oyunları bu kararlılık karşısında yok olacaktır” dedi.

İsrail İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen bu kampanyaya göre, Kudüs’te yaşayan ve sicili İsrail makamlarınca temiz olarak görünen 18-21 yaş arasındaki her genç tam bir İsrail vatandaşlığı ve pasaportuna sahip olabilecek. İlk aşama 20 bin kişiyle sınırlandırılacak olan bu kampanya dâhilinde sonraki yıllarda da her yıl 7 bin gence İsrail vatandaşlığı ve pasaportu verilecek.
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