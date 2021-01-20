Akkuyu Nükleer Santrali inşaatındaki patlama için açıklama yapıldı

Akkuyu Nükleer A.Ş., Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında dün meydana gelen patlamaya dair açıklama yaptı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında alt yüklenici firmanın çalışma yaptığı sırada patlamanın meydana geldiğini açıklayan Akkuyu Nükleer A.Ş, “Bu çalışmalar sırasında Büyükeceli Mahallesi’nde bulunan bazı konutların camları hasar görmüş, iki kişi cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlara derhal yerinde acil müdahale yapılmıştır. Olay yerinde jandarma yetkilileri ve ilgili diğer kurumlar çalışmalarını sürdürmekte, hasar görmüş evlerde ikamet eden vatandaşların acil ihtiyaçları da karşılanmaktadır” dedi.

Ayrıca nükleer santral inşaatının olduğu mahallede yaşanan patlama sonrasında hasar tespit çalışmalarının devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada “Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından zarar tazmini gerçekleştirilecektir. Akkuyu Nükleer A.Ş. alt yüklenici şirket ile koordineli şekilde olayın nedenlerine ilişkin detaylı soruşturmayı yürüten güvenlik kuvvetlerine gerekli her türlü desteği ve yardımı sağlamaktadır. Soruşturmanın ardından ileride bu tür kazaların önüne geçilmesi için gerekli önlemler alınacaktır” ifadelerine yer verildi.

