Akit TV, Milli Gazete farkıyla gerçekleri gördü! İşte o anlar
Akit TV'de yayınlanan Gün Başlıyor programı sırasında sunucu Serkan Aksarı, okuduğu Milli Gazete haberi sonrası gerçeklerin farkına vararak, Bakan Albayak'ı eleştirdi.
GÜNDEM 01.10.2020, 15:24
Akit TV'de, Serkan Aksarı'nın sunduğu Gün Başlıyor programında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak çok sert eleştirildi. Aksarı, döviz kurunun önemli olmadığını söyleyen Albayrak'a "Bu ne demek yahu" diyerek tepki gösterdi.
İktidara yakınlığı ile bilinen televizyon kanallarından Akit TV’de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için dikkat çeken eleştiriler yapıldı.
Program sırasında sunucu Serkan Aksarı, "Hak geldi batıl zail oldu" ayeti kerimesini kendine düstur edinen Milli Gazete'nin haberini okuduğu sırada gerçekleri görerek, Bakan Albayrak'ın döviz kuru ile ilgili sözlerine sert tepki gösterdi.
"Bunun üzerine konuşmak lazım. Koskoca Bakan Albayrak’tan bahsediyorum. ‘Döviz kuru benim için önemli değil’ ne demek yahu. Siz ticareti nasıl yapacaksınız. İğneden ipliğe her şeyi dolarla alıyorsunuz. Sayın Bakan bu açıklamayı yaparken, giydiği ceket, kullandığı kalem bile dolarla geliyor bu ülkeye. Kur fazla olunca bu üreticiler ne yapacak, nasıl nefes alacak. Bir ülkenin Maliye ve Hazine Bakanı döviz kuru benim için önemli değil diye açıklama yapabilir mi bilmiyorum."
İktidara yakınlığı ile bilinen televizyon kanallarından Akit TV’de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için dikkat çeken eleştiriler yapıldı.
Program sırasında sunucu Serkan Aksarı, "Hak geldi batıl zail oldu" ayeti kerimesini kendine düstur edinen Milli Gazete'nin haberini okuduğu sırada gerçekleri görerek, Bakan Albayrak'ın döviz kuru ile ilgili sözlerine sert tepki gösterdi.
"Bunun üzerine konuşmak lazım. Koskoca Bakan Albayrak’tan bahsediyorum. ‘Döviz kuru benim için önemli değil’ ne demek yahu. Siz ticareti nasıl yapacaksınız. İğneden ipliğe her şeyi dolarla alıyorsunuz. Sayın Bakan bu açıklamayı yaparken, giydiği ceket, kullandığı kalem bile dolarla geliyor bu ülkeye. Kur fazla olunca bu üreticiler ne yapacak, nasıl nefes alacak. Bir ülkenin Maliye ve Hazine Bakanı döviz kuru benim için önemli değil diye açıklama yapabilir mi bilmiyorum."
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