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Akın'dan ihale tepkisi! İhaleler iktidara yakın fırmalara verildi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Ulaştırmadaki projelerin neredeyse tamamının pazarlık usulüyle iktidara yakın firmaların davet edilmesiyle gerçekleştirildi" dedi
GÜNDEM 18.01.2021, 13:54
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, geçen yıl ulaştırma alanında pazarlık usulüyle yapılan 12 ihalenin 8'inin sonuçlarının hala açıklanmadığını belirterek, "Artık istisna olan bu yöntem uygulanmamalı. Vatandaşın parası şeffaf bir şekilde, açık ihale yöntemiyle dikkatle harcanmalı." ifadesini kullandı.
Akın, yazılı açıklamasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, 2020'de 40,5 milyar liralık ihaleyi önceden ilan edilmeden belli firmaların davet edildiği pazarlık usulüyle yaptığını ve ihalelerin sonuçlarının açıklanmadığını söyledi.
Yatırım programına göre, ulaştırma sektöründe 2021'de 42 milyar lira yeni yatırım yapılmasının öngörüldüğünü anımsatan Akın, 2020'de "kapalı kapılar" ardında yapılan ihalelerin kamuoyunda şeffaflık konusunda tartışmalara neden olduğunu savundu.
Ahmet Akın, "ulaştırmadaki projelerin neredeyse tamamının pazarlık usulüyle iktidara yakın firmaların davet edilmesiyle gerçekleştirildiğini" belirtti.
Akın, "Geçen yıl ulaştırma alanında pazarlık usulüyle yapılan 12 ihalenin 8'inin sonuçları hala açıklanmadı. 40,5 milyar lira tutarındaki ihalelerin ayrıntılarını kamuoyu bilmiyor. Henüz 2020 yılı karanlıkta kalırken, 2021 yılında da bu alanda 42 milyar lira tutarında yeni yatırım yapılması öngörülüyor. Artık istisna olan bu yöntem uygulanmamalı. Vatandaşın parası şeffaf bir şekilde, açık ihale yöntemiyle dikkatle harcanmalı." değerlendirmesinde bulundu.
Akın, yazılı açıklamasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, 2020'de 40,5 milyar liralık ihaleyi önceden ilan edilmeden belli firmaların davet edildiği pazarlık usulüyle yaptığını ve ihalelerin sonuçlarının açıklanmadığını söyledi.
Yatırım programına göre, ulaştırma sektöründe 2021'de 42 milyar lira yeni yatırım yapılmasının öngörüldüğünü anımsatan Akın, 2020'de "kapalı kapılar" ardında yapılan ihalelerin kamuoyunda şeffaflık konusunda tartışmalara neden olduğunu savundu.
Ahmet Akın, "ulaştırmadaki projelerin neredeyse tamamının pazarlık usulüyle iktidara yakın firmaların davet edilmesiyle gerçekleştirildiğini" belirtti.
Akın, "Geçen yıl ulaştırma alanında pazarlık usulüyle yapılan 12 ihalenin 8'inin sonuçları hala açıklanmadı. 40,5 milyar lira tutarındaki ihalelerin ayrıntılarını kamuoyu bilmiyor. Henüz 2020 yılı karanlıkta kalırken, 2021 yılında da bu alanda 42 milyar lira tutarında yeni yatırım yapılması öngörülüyor. Artık istisna olan bu yöntem uygulanmamalı. Vatandaşın parası şeffaf bir şekilde, açık ihale yöntemiyle dikkatle harcanmalı." değerlendirmesinde bulundu.
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