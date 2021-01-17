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Akıllarda ki o soru! Muhammed Dahlan, seçimlerde aday olacak mı?

Filistin'de Mayıs ve Temmuz aylarında yapılacak olan seçimlerde ABD'nin bölgedeki maşası Muhammed Dahlan'ın aday olup olmayacağı merak konusu.

GÜNDEM 17.01.2021, 19:22
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Akıllarda ki o soru! Muhammed Dahlan, seçimlerde aday olacak mı?
İsmi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ve Ortadoğu'daki birçok krizle yakından anılan Filistinli Dahlan'ın, aynı zamanda mevcut başkan Mahmud Abbas'ın yerine geçebileceğine dair iddialar da sıklıkla gündeme geliyor.
Ancak Filistindeki üst düzey yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre Dahlan'ın seçimlerde aday olmasına izin verilmeyecek. 
The Jerusalem Post'ta yer alan habere göre Filistinli yetkililer Dahlan'ın hüküm giymiş bir suçlu olduğunu, seçimlere katılamayacağını ve bir BAE ajanı olduğunu söyledi. Gazze doğumlu olan ve bölgede El Fetih yönetiminin  güvenlik komutanı görevinde bulunan Dahlan, 2004 yılının Kasım ayında ölen El Fetih lideri Yaser Arafat'a "suikast düzenlenmesinde" rol oynamak ve zimmetine 16 milyon dolar geçirmekle suçlanmıştı.
2011 yılında Abbas'la yaşadığı ayrılığın ardından bölgeyi terk eden Dahlan bu tarihten beri BAE'de yaşıyordu.
Halen bölgede Dahlan'a bağlı olarak faaliyet gösteren bazı El Fetih mensuplarının bulunduğu biliniyor. Son günlerde Abbas yönetimi bölgede bazı kişileri Dahlan adına faaliyet göstermek, Abbas'a karşı algı oluşturmak; Ramallah, Nablus ve Cenin'de silahlı milisler teşkil etmek gibi suçlamalarla tutuklamıştı.

1961'de Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta doğan Dahlan çocukluğunu Gazze’deki bir mülteci kampında geçirdi. 80’lerdeki intifada döneminde siyasi arenada ismini duyurdu.
1990’lı yıllarda Filistin Otoritesi’nin Gazze’deki güvenlik sorumlusu olarak çalıştı. 1995 ve 1996 yıllarında Hamas’a yönelik sert operasyonları yöneten isimdi. Daha sonraları ABD Başkanı George W. Bush ile görüşecek düzeyde CIA ile üst düzey bağlantılar kurdu. Eski CIA başkanı George Tenet ile defalarca bir araya geldi. Dahlan’ın adı bir dönem Filistin Otoritesi’nin liderliği için anıldıysa da, 2007 yılında aynı organizasyon tarafından rüşvet almakla, Hamas tarafından da CIA ve İsrail ile işbirliği yapmakla suçlandığı için popülaritesi bir anda yerle bir oldu.
2011 yılında El Fetih'ten kovuldu ve vatansız bir adam olarak, BAE'ye kaçtı. Burada Abu Dabi’nin gerçek hükümdarı olarak bilinen veliaht prens Muhammed bin Zayid en Nahyan’ın en yakın danışmayı olmayı bir şekilde başardı. Dahlan ile tanışıklığı olan eski bir CIA yetkilisinin, “BAE’nin Dahlan’ı pitbullu yapmak üzere sahiplendiğini” söylediği belirtilmektedir.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ocak'ta Filistin'i 15 yıl aradan sonra seçime götürecek kararnameleri imzaladı.
Abbas tarafından dün imzalanan kararnamelere göre Filistin'de 22 Mayıs 2021'de parlamento ve 31 Temmuz 2021'de devlet başkanlığı seçimleri gerçekleştirilecek.
Seçimler, İsrail tarafından işgal altında tutulan Batı Şeria'da ve abluka altında tutulan Gazze Şeridi'nde yapılacak. Filistin'de son olarak 25 Ocak 2006 tarihinde parlamento, 9 Ocak 2005 tarihinde ise devlet başkanlığı seçimleri düzenlenmişti.
Filistin Merkez Seçim Komisyonu'ndan bugün yapılan açıklamada, seçimlerin liste usulüne göre yapılacağı ve kayıtların bugünden itibaren başladığı belirtildi. Böylece seçimlerin düzenlenmesi için resmi prosedürler de başlamış oldu.
Mahmud Abbas, 2005 yılında başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından, Filistin Devlet Başkanı sıfatıyla Batı Şeria'yı 16 senedir seçimsiz yönetiyor.
Seçimlerin ardından bölgede nasıl bir atmosferin oluşacağı merak konusu. Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) seçimleri kazanması halinde, iç ve dış siyasette bunun büyük bir yankı bulacağı düşünülüyor.
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