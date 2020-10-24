Akılalmaz olay! Düğünde sahte altın hırsızlığı yapmıştı, tutuklandı
Adıyaman’da M:A., isimli bir hırsız normal davetli gibi düğüne katıldı. M.A., düğünde takıların toplandığı kutuya sahta çeyrek altın atarak daha sonra gerçek çeyrek altını geri almıştı.
GÜNDEM 24.10.2020, 19:59
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Fabrika işçisi Osman Delibaş ile Sultan Delibaş, geçen pazar günü, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda yapılan düğün ile evlendi. Çiftin yakınlarının katıldığı düğünde, davetliler takılarını, aileden birine isimlerini yazdırıp, hazırlanan kutuya attı. Adını Oktay Yıldırım olarak yazdıran davetli de çeyrek altını, kutuya attı. Bir süre sonra geri gelen bu kişi, takılarla ilgilenen aile üyesine, düğüne gelemeyen annesinin takıyı çifte kendisinin hediye edeceğini söyledi. Çeyrek altını geri istedi. Kutudan bir çeyrek altın çıkarılarak, bu kişiye verildi.
Düğünden sonra altınları bozdurmak için kuyumcuya giden çift, çeyrek altınlardan biri sahte çıkınca, 2 ailenin de tanımadığı kişinin sahte altın verip, gerçek altın aldığını anlayınca durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince düğün salonu güvenlik kamera kayıtları incelemesinin ardından şüphelinin M.A., olduğu tespit edildi.
Polis ekiplerince kendini ’Oktay Yıldırım’ olarak tanıtan M.A., Kayalık Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan M.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Düğünden sonra altınları bozdurmak için kuyumcuya giden çift, çeyrek altınlardan biri sahte çıkınca, 2 ailenin de tanımadığı kişinin sahte altın verip, gerçek altın aldığını anlayınca durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince düğün salonu güvenlik kamera kayıtları incelemesinin ardından şüphelinin M.A., olduğu tespit edildi.
Polis ekiplerince kendini ’Oktay Yıldırım’ olarak tanıtan M.A., Kayalık Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan M.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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