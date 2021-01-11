Akıl almaz olay! Yüzü olmadan doğdu...

Tekirdağ’ın Şarköy İlçesinde ikiz doğan kuzulardan bir tanesinin yüzünün olmaması şaşkınlık ve neden oldu. Yüzü gelişemeden doğan kuzu yarım saat yaşayabildi.

Edinilen bilgiye göre Tekirdağ Şarköy İlçesi Şenköy Mahallesinde 20 koyun sahibi Adnan Elma’ya ait bir koyun, bulunduğu ahırda ikiz kuzu dünyaya getirdi.

Hayvancılık işleriyle uğraşan Adnan Elma ahıra gittiğinde hayretler içinde kaldı.

İkiz doğan kuzulardan bir tanesinin yüzünün olmadığı görüldü. Yüzü olmadan doğan kuzu yarım saat sonra öldü.

Veteriner Hekim Onur Kemer gördüğü manzara karşısında şaşırdıklarını belirterek "Bu tür rahatsızlıklar hayvanların gebelik sırasında kullanılan ilaçlar, gebelik sırasında beslenme bu tarz anormalliklerle karşılaşmayı ortaya çıkarır. Genetik faktörler en önemlisidir. Çevresel faktörler beslenme doğum sırasında kullanılan ilaçlar, anne karındaki yavruya bu tarz doğumsal defekt oluşmasına sebebiyetler verebiliyor. Koyunlarda sıklıkla karşılaşılıyor” dedi ve bu tip doğan canlılarda yaşama ihtimali olmadığına dikkat çekti.

