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Akif Beki'den Kavala yazısı! "Biden için Kavala davası.."

Akif Beki, bugünkü köşe yazısında tutuklu buluna Osman Kavala ve yeni ABD Başkanı Biden hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

GÜNDEM 16.12.2020, 07:35
Akif Beki'den Kavala yazısı!
Karar yazarı Akif Beki, iş insanı Osman Kavala’nın tutukluluğunun yeni ABD Başkanı Joe Biden için neden önemli olabileceğini yazdı. Beki’ye göre Biden’a göre Kavala davasının önemi ikinci sanık Henri Barkey’den dolayı.
Beki, bugünkü köşe yazısında “Trump için Rahip Brunson davası ne idiyse, yeni Başkan Biden için de Kavala davası o olacağa benziyor” yorumunu yaptı ve şunları yazdı:
Osman Kavala’yla birlikte yargılanan iki numaralı sanığın kimliğinden dolayı...  Demokrat Partili başkanlar döneminde, eşiyle birlikte kritik görevler yapan bir ABD vatandaşı çünkü. İstanbul doğumlu, Türkiye’den ayağını hiç kesmemiş biri...   Uluslararası ilişkiler profesörü Henri Barkey’in ekip arkdaşları, Biden’la tekrar iktidara geliyor. 
Barkey gibi eşi Ellen Laipson da Dışişleri’nde politika planlama uzmanı olarak çalıştı. Profesör Laipson, Clinton ile Obama’nın ulusal güvenlik ve istihbarat danışma kurullarında yer aldı.  Şimdi Biden, Obama’nın kadrolarını yeniden üst düzey görevlere atıyor.  Üstelik iddianame, “Barkey’in suçlu olduğunu biliyorum ama ispatlayamıyorum” havasında. Suçlamaları haklılaştıracak somut, ikna edici kanıtlardan yoksun.  
Kavala ile Barkey arasında darbe organizsyonu ve casusluk bağı kuramıyor. Tek bağ, telefonlarının aynı baz istasyonlarından sinyal vermesi.   Bir de Kavala gelirken Barkey gitmiş, o arada da bazı terör ve sokak olayları olmuş. Çakışmayan seyahat, telefon trafiklerinden bile tesadüf olamayacağı kanaatleri çıkarılıyor. Afaki yorumlar, aleyhlerinde delil olarak sunuluyor. 
“Kaldı ki iddianame, suç ilişkilerini tespitte zorlanıldığını kabul ediyor zaten” diyen Beki, şöyle yazdı:
Hatta Barkey’in, eşi ile evli olup olmadığı dahi belirlenememiş. Bu da faaliyetlerini perdeleyecek kadar usta bir casus olduğuna kanıt gösteriliyor. 
“Eşim” dediği kişiyle ayrı uçaklarla gelmişler ama darbe gecesi aynı otel odasında kalmışlar. Bütün gece de lobide, garsonların önünde FETÖ darbe girişimini TV ve internetten takip etmişler. Şaşkın halde garsonlardan sorup neler olduğunu anlamaya çalışmışlar. İçeriği bilinmeyen yurtdışı telefon konuşmaları da yapmışlar.   
Bu bile gizli casusluk faaliyetinin ve darbe girişimi ile irtibatının kanıtları arasında. 
Anayasa Mahkemesi, Kavala’nın başvurusunu dün görüşüp Genel Kurula havale etti.  
İki gün sonra duruşması var, top davaya bakan mahkemeye atılmış oldu. 
Bakalım dananın kuyruğu kopacak mı? 
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