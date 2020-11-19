Akif Beki'den Fransa yazısı: Ankara bu küstah tehdide cevap vermedi

Karar yazarı Akif Beki, Fransa’dan Türkiye için yapılan “Bir şans daha verdik fakat saldırganlık yolunu seçtiler. Ekonomik yaptırımlar uygulanabilir” açıklamasına Ankara’nın herhangi bir yanıt vermediğini söyledi.

Beki bugünkü köşe yazısında Ankara-Paris hattındaki gerginliği hatırlattı:



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye-Fransa İş Konseyimiz, Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Hervé Magro’yu ziyaret etti. Görüşmede, ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi ve iş birliği fırsatları ele alındı” açıklamasını anımsatan Beki, şunları yazdı:



Yapmadıkları boykot çağrısını yapmış gibi gösteren bir misilleme kampanyamız vardı. Sonuçlarını bilmiyoruz. Fransızlardan çok, bizi cezalandıracaktı zaten. Aldığımızdan fazlasını onlara sattığımız anlaşılmıştı. Ayrıca, DEİK gibi iktidara bağlı bir kurum bile durumu toparlamaya koşmuştu.

Fransa’nın AB Bakanı Beaune, “Türkiye’ye bir şans daha verdik fakat saldırganlık yolunu seçtiler. Ekonomik yaptırımlar uygulanabilir” dedi.

Günler geçti, Ankara bu küstah tehdide cevap vermedi. AB’yi bazı sektörlerde bize yaptırıma çağırabilirlermiş. Asıl buna ne misilleme başlatacağız?

