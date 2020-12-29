Akif Beki'den Ali Erbaş'a: Bir uyarı gerekmez miydi?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “medyayı daha fazla kullanma” önerisini kaleme aldığı yazısında “Sosyal medyayı kötüye kullanan din görevlileri için de bir uyarı gerekmez miydi?” diye sordu.

Beki, bugünkü köşe yazısında Erbaş’ın Başkan Erbaş Hoca, görüntülü mesajla din görevlilerine seslendi. “Toplumun bizlere her açıdan ihtiyacı olduğu bu salgın günlerinde, sosyal medyayı düzenli kullanarak bıkmadan, usanmadan vaaz, irşad ve eğitim faaliyetlerimize devam edelim” açıklamasını hatırlattı.

Karar yazarı Erbaş’ın “sıkı bir uyarı da yaptığını” söylerken şunları yazdı:

Bu görev ve sorumluluğu yerine getirmezlerse, hesabının ve azabının çetin olacağını hatırlattı.

Çok yerinde, kutluyorum.

Yalnız, bir eksiği yok mu!

Sosyal medyayı kötüye kullanan; Allah, din, iman anlatmak yerine iktidar propagandası ve partizan tetikçilik yapan din görevlileri ile ilgili de bir uyarı gerekmez miydi?

Siyasetten uzak durma ve topluma kötü örnek olmama uyarısı gibi.

İlahiyatçı Mustafa İslamoğlu’nu dağa kaldırıp avradı yapacak bir imam vardı mesela. Ona destek veren bir müftü vardı...

İktidar karşıtı gazetecileri, siyasetçileri tecavüz ve şiddetle tehdit için sosyal medyada aktif olan başka din görevlileri de gördük. Akıbetleri ibret için açıklansa, fiili uyarı yerine geçmez mi?

