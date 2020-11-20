Akif Beki: İttifak bozulursa AK Parti'yi sırada ne bekliyor?

Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Alaattin Çakıcı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tehditlerinin ardından MHP ve AK Parti’nin tavrına ilişkin bir köşe yazısı kaleme aldı.

Beki, köşe yazısında geçen yıl CHP liderine yönelik linç girişimini hatırlatarak başladı:

Osman Amca'ları, Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmemiş, Çubuk'ta eyleme dökmüştü. Cumhurbaşkanlığı da yazılı tepkisinde, Osman Amca'larına sahip çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'nu, suçu kendinde aramaya çağırmıştı.



“Fakat bu tavır, Cumhur İttifakının ortak hissiyatını yansıtıyordu o gün. Bugünse aynı şeyi söylemek, pek mümkün görünmüyor” diyen Beki, şöyle devam etti:



Çakıcı’nın Kılıçdaroğlu’na yönelik tehdidine AK Parti’den gelen tek tepkinin Bülent Turan’ın yaptığı “soruşturma açıldı” ifadesi olduğunu hatırlatan Beki, şöyle yazdı:



Kılıçdaroğlu, uğradığı saldırının suçlusu gösteriliyordu. Halkın bu haklı öfkesini niye üstüne çektiğini, ne yapıp da hak ettiğini, Osman Amca'larını neden kızdırdığını, kendisine saldırıyı nasıl kışkırttığını düşünmesi isteniyordu. AK Partililer, Osman Amca'larını halk kahramanı ilan etmiş, 'yedirmeyiz' kampanyası açmışlardı. Neredeyse heykelini dikeceklerdi.

Suçu ve suçluyu korumak, övmek, haklılaştırmak ve propagandasını yapmak suç olduğu için değil. O gün de kanunen suçtu. Ve Osman Amca'larının sırtını sıvazlamaya engel olmamıştı. Cumhur İttifakı ortakları, bugün de aynı duyguda buluşamıyorsa sebep başkadır. MHP lideri Bahçeli, seçimini net olarak yaptı. Tavrını aynı taraftan yana koydu yine. Cumhurbaşkanlığı ise bu kez tepkisiz, duraksar halde.

Çakıcı'nın 'akıllı ol' mesajı, CHP liderini hedef alıyor görünse de AK Parti liderliği üstüne alınıyor sanki. Tam da Cumhurbaşkanı, "Küresel siyaset ve ekonomideki değişimlere ayak uydurmak üzere" bir değişim başlatmışken geldiği için mi? 'Karşı hamle mi, bize bir şey mi demek istiyor' şüphesi uyandırmış olmalı. Yoksa niye tutuk davransın, ortağının gerisine düşsün ki!

Acaba, iktidar treni fertiği çekmiş, ani bir makas değişikliğine giderken Bahçeli'nin imdat frenine asıldığını mı düşünüyorlar? Bahçeli, Erdoğan'ın treni döndürmeye çalıştığı istikamete gitmeye niyetli olmadığından mı? O yolun yolcusu olmadığına dair bir uyarı mı yapıyor makiniste? Mesajlardaki Demirtaş ve Kavala ikazları, iktidarı böyle düşündürüyor belki.

Bahçeli, Demirtaş'la Kavala'nın salınma ihtimaline karşı mı tedbir alıyor? Yoksa, haksız tutuklananları bırakacak bir yargı reformuna toptan mı karşı? MHP, soruşturma haberinden sonra da tavrını korudu. Semih Yalçın'ın, CHP'ye sert ama AK Parti'ye ince göndermelerle örülü manidar bir açıklamasıyla.

"CHP'ye söyleniyoruz, AK Parti sen anla; küresel değişime ayak uydurmaya itirazımız var" der gibiler. Ortaklar, şimdilik masa altından subliminal mesajlarla birbirini yokluyor 'adeta'. Bahçeli'nin maksadı, demokrasi ve hukuk reformlarına acı fren yaptırmaksa... Makas değiştirmekten vaz mı geçecek iktidar? Ya da ortaklığa devam etmeyi mi seçecek? Ve ittifak bozulursa AK Parti'yi sırada ne bekliyor? Bu soruların cevabı, yalnızca AK Parti treninin yeni rotasını belirlemeyecek. Ortaklıklarının kaderini de belirleyecek.

