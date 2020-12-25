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Akif Beki: CHP, AK Parti'yle oynuyor gibi

Akif Beki, Karar'daki bugünkü köşe yazısında Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu baronları çıkışına dair dikkat çeken bir köşe yazısı kaleme aldı.

GÜNDEM 25.12.2020, 07:43
Akif Beki: CHP, AK Parti'yle oynuyor gibi
Karar gazetesi yazarı Akif Beki, hükümete yakın medyada yer bulamayan CHP’nin vatandaşlara ulaştıramadığı mesajlarını iktidara taşıttığını yazdı.
Beki “CHP, AK Parti'yle oynuyor gibi” başlıklı köşe yazısında görüşünü şöyle dile getirdi:
İktidarın medya blokajını aşmak için zekice bir yöntem buldular sanki.   Ana muhalefet kaçtır, medya kanalı ile millete ulaştıramadığı mesajlarını bizzat iktidara taşıtıyor.   İktidarın propaganda aygıtını adeta bir haberleşme güvercini, bir sıçrama taşı gibi kullanıyorlar. 
Önce Kılıçdaroğlu, iktidarın gözü kapalı üstüne atlayacağı bir provokasyonla top kaldırıyor...  Sonra iktidar, Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti sözcüleri ile Allah ne verdiyse, gollük pas bulmuş gibi dalıyor topa. Mevzuyu bir güzel köpürtüyorlar. 
Bunun son örneğini “Kılıçdaroğlu, asgari ücretliyi bırakıp fuhuş, uyuşturucu ve organ ticareti yapanlardan vergi kesmeye çağırdı” diyerek ifade eden Beki, şöyle yazdı:
Karşı koyamayacakları kadar kışkırtıcıydı. Nitekim cümbür cemaat kendilerini tutamadılar.  İktidar sözcüleri, yine müthiş bir açık yakalamış gibi üstüne abandı.  Hesapta, Bay Kemal'in ne dediğini bilmediğini, ağzından çıkanı kulağının duymadığını gösterme fırsatıydı. Rezil rüsva edeceklerdi.  CHP; uyuşturucu ticareti, organ kaçakçılığı ve kara para aklama suçları ile mücadeleden vazgeçilmesini önermiş gibi sundular. 
"Bunların suç olmaktan çıkarılması teklifini kabul etmiyoruz" filan gibi artistik tafralar da sattılar.  Dalga geçtiler, alaya aldılar, kafa buldular...  Fakat onlar üstünde tepindikçe tartışmanın nereden çıktığına, Kılıçdaroğlu'nun tam olarak ne dediğine ilgi ve merak arttı.  Duymayan da Bay Kemal'in aslında ne dediğini duydu.  Velhasıl iktidar sözcüleri, CHP'ye alet oldular. Oyununa geldiler.   Dalga geçtiklerini zannederken kıyak geçiyorlarmış. Daha büyük iyilik yapamazlardı.  CHP, vermek istediği asıl mesajı iktidara parlattırmış oldu. 
Kılıçdaroğlu’nun “Fuhuştan, organ ticaretinden, uyuşturucudan para kazan, dışardan Türkiye’ye getir, sıfır vergi! Fabrikada alın teri dök, asgari ücret al, vergiye tabi!”  ifadelerinin “sağır sultanın bile duyduğunu” ifade eden Beki, şunları söyledi:
Meğer Kılıçdaroğlu saçmalamıyormuş. Aksine, kara parayla mücadele istiyormuş. Yeter ki gelsin diye özel düzenleme yapıp vergi bile alınmamasını eleştiriyormuş. Ne dediğini, nereye dokunduğunu, hangi taşı gediğine oturtacağını gayet de iyi biliyormuş. 
Varlık Barışı adı altında, 'vergi yok' teşvikiyle deli paralara kaynağı sorulmadan kapı açılırken...Asgari ücretliye düşen vergi, maaşından peşin kesiliyor. Ve Kılıçdaroğlu, bu çarpıklığı iktidar sözcüklerine ifşa ve teşhir ettiriyor.  Nasıl gelgel ama!  
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