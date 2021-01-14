Akif Beki, AKP'deki kopuşu ele aldı: Dolarını vermeyen oy verir mi?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen haftalarda yaptığı “dövizleri bozdurma” çağrısını kaleme aldı. Erdoğan’ın partisinin kongrelerine katıldığı şehirlere dikkati çeken Beki, “İktidara güvenip oy verenler, iktidara güvenip bir lafıyla dolarlarını bozdursa döviz hesapları böyle coşar, uçuşa geçer miydi?” diye sordu.

Beki, bugünkü “Dolarını vermeyen oy verir mi?” başlıklı köşe yazısında şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas il kongrelerine uzaktan katıldı. 2023’te ezici bir seçim zaferi kazanacaklarını müjdeledi. O sırada Kırşehir’de döviz hesaplarının TL hesaplarına oranı yüzde 63’ü, Yozgat’ta ise yüzde 65’i geçmişti. Türkiye ortalaması derseniz...Kırşehir’le Yozgat’ın 5-10 puan altında, yüzde 56’larda seyrediyordu. AK Parti kongrelerinin yapıldığı İç Anadolu şehirleri, yerli ve milliciliğin kalesi olarak biliniyor. Erdoğan ve Cumhur İttifakının en güçlü oy desteğine sahip olduğu iller yani. Fakat ne hikmetse Cumhurbaşkanı’nın ısrarlı çağrılarını duydukları halde, duymazdan geldiler. Oralı olmadı, dolarlarını bozdurup yerli ve milli Türk lirasına dönmediler. Erdoğan, aziz millete TL’ye dönme çağrısını ilk Aralık 2016’da yapmıştı. Dördüncü ve sonuncusunu ise Aralık 2020’de, geçtiğimiz ay iletti.

“İktidara güvenip oy verenler, iktidara güvenip bir lafıyla dolarlarını bozdursa döviz hesapları böyle coşar, uçuşa geçer miydi?” diye soran Beki, şöyle yazdı:

En son, bir haftada 700 milyon dolar daha artış görülmüştü. Bırakın TL’ye dönüşü, dolara akın dört nala sürüyor. En şahlandığı şehirlerse yerli ve milliciliğin kaleleri. Resmi faizin yüzde 17’e çıkarılması bile dolara koşmalarını durdurmadı. Türkiye genelinde, toplam mevduatın ortalama yüzde 56’sı dövizken İç Anadolu’da yüzde 66 dolaylarındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, para konusundaki bu güvensizliklerine rağmen yine de güvenip önümüzdeki seçimlerde akın akın iktidara oy vereceklerini umuyor. Sadece bana mı fazla iyimser geldi?

