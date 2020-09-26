Akhisarspor 3 puana merhaba dedi
TFF 1.Lig'in 3. haftasında Akhisarspor ile Balıkesirspor karşılaştı. Akhisarspor 3 puana merhaba dedi
GÜNDEM 26.09.2020, 22:36
TFF 1.Lig'in 3. haftasında Akhisarspor ile Balıkesirspor karşılaştı. TRT AVAZ'dan yayınlanan maçta Manisa ekibi rakibini 2-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
Akhisarspor'a galibiyeti getiren goller 57. dakikada Hadzic ve 83. dakikada Onurcan Güler'den geldi.
Bu sonuçla Akhisarspor 4 puana yükseldi. Balıkesirspor ise 3 puanda kaldı.
Stat: Akhisar
Hakemler: Caner Ak, Seyfettin Ünal, Ali Tuna
Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Göksu Mutlu, Taha Yalçıner (Dk. 90 Bora Yılmaz), Kadir Keleş, Rotman, Ali Kaan Güneren (Dk. 75 Onurcan Güler), Alperen Babacan, Bjarnason (Dk. 84 Hasan Ali Adıgüzel), Hadzic (Dk. 75 Mert Efe Çölbeyi), Bertuğ Bayar (Dk. 46 Çekdar Orhan)
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Nwankwo, Kağan Kayalı, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu, Mrsic (Dk. 84 Bilalli), Kethevoama (Dk. 68 Anıl Taşdemir), Serdar Güncü, Celal Emir Dede, Ezeh, Otoo
Goller: Dk. 56 Hadzic, Dk.82 Onurcan Güler (Akhisarspor),
Sarı kartlar: Dk. 14 Göksu Mutlu, Dk. 80 Bjarnason, Dk. 89 Mert Efe Çölbeyi, Dk. 90+2 Çekdar Orhan (Akhisarspor), Dk. 24 Kethevoama, Dk. 89 Berat Aydoğdu (Balıkesirspor)
Akhisarspor'a galibiyeti getiren goller 57. dakikada Hadzic ve 83. dakikada Onurcan Güler'den geldi.
Bu sonuçla Akhisarspor 4 puana yükseldi. Balıkesirspor ise 3 puanda kaldı.
Stat: Akhisar
Hakemler: Caner Ak, Seyfettin Ünal, Ali Tuna
Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Göksu Mutlu, Taha Yalçıner (Dk. 90 Bora Yılmaz), Kadir Keleş, Rotman, Ali Kaan Güneren (Dk. 75 Onurcan Güler), Alperen Babacan, Bjarnason (Dk. 84 Hasan Ali Adıgüzel), Hadzic (Dk. 75 Mert Efe Çölbeyi), Bertuğ Bayar (Dk. 46 Çekdar Orhan)
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Nwankwo, Kağan Kayalı, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu, Mrsic (Dk. 84 Bilalli), Kethevoama (Dk. 68 Anıl Taşdemir), Serdar Güncü, Celal Emir Dede, Ezeh, Otoo
Goller: Dk. 56 Hadzic, Dk.82 Onurcan Güler (Akhisarspor),
Sarı kartlar: Dk. 14 Göksu Mutlu, Dk. 80 Bjarnason, Dk. 89 Mert Efe Çölbeyi, Dk. 90+2 Çekdar Orhan (Akhisarspor), Dk. 24 Kethevoama, Dk. 89 Berat Aydoğdu (Balıkesirspor)
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