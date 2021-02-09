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AKEV Üniversitesi 75 akademik personel alacak
AKEV Üniversitesi öğretim üyesi ve öğretim üyesi dışındaki kadrolara akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Duyuru Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlandı
GÜNDEM 09.02.2021, 12:33
Antalya AKEV Üniversitesi akademik personel alımı yapacağını duyurdu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Antalya AKEV Üniversitesi ilanda belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüye göre öğretim üyesi ve öğretim üyesi dışındaki kadrolara akademik personel alımı yapacak.
Başvuruların 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile ilgili Fakülte / Yüksekokullara yapmaları gerekmektedir.
Başvurular 23.Şubat.2021'de sona erecek.
Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi 26.Şubat.2021
Yazılı Sınav Giriş Tarihi 02.Mart.2021
Sınav sonuç açıklaam tarihi 08.Mart.2021
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Antalya AKEV Üniversitesi ilanda belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüye göre öğretim üyesi ve öğretim üyesi dışındaki kadrolara akademik personel alımı yapacak.
Başvuruların 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile ilgili Fakülte / Yüksekokullara yapmaları gerekmektedir.
Başvurular 23.Şubat.2021'de sona erecek.
Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi 26.Şubat.2021
Yazılı Sınav Giriş Tarihi 02.Mart.2021
Sınav sonuç açıklaam tarihi 08.Mart.2021
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