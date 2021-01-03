Akdeniz'de korkutan deprem
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre, Akdeniz'de 3,0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
GÜNDEM 03.01.2021, 19:00
Akdeniz'de gerçekleşen hafif şiddetli deprem akıllara bu depremin öncü deprem mi olduğu sorularını getirdi.
Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre deprem üssü Oniki Adalar olan deprem 3,0 şiddetinde gerçekleşti ve bölgeden hafif şiddette hissedildi.
Akdeniz'de hareketliliğe neden olan deprem yerin 3,7 km derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre deprem üssü Oniki Adalar olan deprem 3,0 şiddetinde gerçekleşti ve bölgeden hafif şiddette hissedildi.
Akdeniz'de hareketliliğe neden olan deprem yerin 3,7 km derinliğinde gerçekleşti.
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