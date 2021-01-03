Akdeniz'de korkutan deprem

Akdeniz'de gerçekleşen hafif şiddetli deprem akıllara bu depremin öncü deprem mi olduğu sorularını getirdi.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre deprem üssü Oniki Adalar olan deprem 3,0 şiddetinde gerçekleşti ve bölgeden hafif şiddette hissedildi.

Akdeniz'de hareketliliğe neden olan deprem yerin 3,7 km derinliğinde gerçekleşti.

