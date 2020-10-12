Akdeniz'de çok sayıda deprem peş peşe gerçekleşti

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün kaydettiği bilgilere göre Akdeniz'de saat 03:30'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından belirli aralıklarla yeni depremler meydana geldi.

Son iki saat içinde belirli büyüklükteki kısa aralıklarla meydana gelen depremler tedirginliğe yol açarken gerçekleşen depremlerin sırasıyla 3.0 - 4.2 - 3.1 - 3.1 - 3.8 - 3.1 - 3.6 - 3.2 - 3.9 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Ayrıca Muğla'nın Datça ilçesine 173 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin yaklaşık 6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

