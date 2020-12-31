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Akbaşoğlu'ndan Fikri Sağlar'ın türbanlı hakim açıklamasına tepki
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, CHP'li eski bakanlardan Fikri Sağlar'ın "Türbanlı hakim" açıklamasına tepki gösterdi.
GÜNDEM 31.12.2020, 12:11
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar'ın "Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkum var" açıklamasına tepki gösterdi.
Akbaşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "28 Şubat zihniyeti fırsat bulduğunda görüldüğü gibi anında hortluyor." ifadesini kullandı.
Milletin bu zihniyeti tasfiye ettiğini ve gerekli dersi verdiğini belirten Akbaşoğlu, "28 Şubat'ın yasakçı zihniyeti artık tarihin çöp sepetine atılmıştır ve ebediyen orada kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Akbaşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "28 Şubat zihniyeti fırsat bulduğunda görüldüğü gibi anında hortluyor." ifadesini kullandı.
Milletin bu zihniyeti tasfiye ettiğini ve gerekli dersi verdiğini belirten Akbaşoğlu, "28 Şubat'ın yasakçı zihniyeti artık tarihin çöp sepetine atılmıştır ve ebediyen orada kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
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