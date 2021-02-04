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Akbank'dan Ünal Aysal'ın oteli ile ilgili açıklama!
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer'in Ünal Aysal'ın hacizden satılan Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı'nı almak istediği iddia edilmişti. Akbank'dan konu ile ilgili açıklama geldi.
GÜNDEM 04.02.2021, 15:57
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Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer'in Ünal Aysal'ın hacizden satılan Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı'nı alacağı iddiasını bugün Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, okuyucularına duyurmuştu. Konuyla ilgili Akbank'dan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer'in konu ile ilgili hiçbir kişisel ilgi ve alakası bulunmadığı belirtildi.
Akbank'ın konu ile ilgili yaptığı açıklaması şu şekilde:
"4 Şubat 2021 tarihinde sitenizde yer alan haberde konusu geçen ve uzun zaman Les Ottomans Otel olarak işletilen Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı kredi alacağına mahsuben icra satışından bankamız tarafından satın alınmıştır. Ancak icra satışı ile ilgili ihalenin fesih süreci devam ettiğinden satış henüz kesinleşmemiştir. Konu tamamen Akbank ile kredi borçlusu arasındadır. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Suzan Sabancı Dinçer‘in konuyla ilgili hiçbir kişisel ilgi ve alakası bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu haber hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır."
Akbank'ın konu ile ilgili yaptığı açıklaması şu şekilde:
"4 Şubat 2021 tarihinde sitenizde yer alan haberde konusu geçen ve uzun zaman Les Ottomans Otel olarak işletilen Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı kredi alacağına mahsuben icra satışından bankamız tarafından satın alınmıştır. Ancak icra satışı ile ilgili ihalenin fesih süreci devam ettiğinden satış henüz kesinleşmemiştir. Konu tamamen Akbank ile kredi borçlusu arasındadır. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Suzan Sabancı Dinçer‘in konuyla ilgili hiçbir kişisel ilgi ve alakası bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu haber hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır."
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