Akaryakıta çifte zam!

Benzin fiyatları tarihinin en yüksek seviyesine geldi. Petrol fiyatlarındaki artış sürerken araç sahiplerine kötü haber geldi. Benzin fiyatları zamlandı. Dün yaşanan petrol tankewri kazası ve dolar kurundaki yükseliş akaryakıta zammı getirdi.Sektörün başlıca temsilcilerinden Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) zam geldiğini açıkladı.



EPGİS'ten yapılan açıklamada

*Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi. 15/12/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 15, Benzinde 4 KRŞ/LT fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır. 15/12/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 17 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." İfadelerini kullandı.

Bu zamların ardından benzin fiyatları İstanbul'da 7 lira 18 kuruşa (ortalama) yükseldi.

