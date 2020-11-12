Akar'dan Azerbaycan mesajı: Türkiye, ortak barış gücünde yer alacaktır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin sunumunda yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında elde ettiği Karabağ zaferi sonrası sağlanacak kontrol ve denetime ilişkin, "Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer alacaktır." ifadesini kullandı.

Komisyonda yaptığı konuşmada, Azerbaycan ve işgalci Ermenistan konusuna değinen Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan, kararlılıkla sürdürdüğü haklı mücadelesini zaferle sonlandırmıştır. 10 Kasım gece yarısından itibaren imzalanan Ateşkes Anlaşması ile Ermenistan işgaline son verilmiş ve Azerbaycan'ın öz toprağı olan Karabağ özgürlüğüne kavuşturulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Putin ile ateşkesin şartları ve kalıcı olması konusunda görüşmeler gerçekleştirmiştir ve çerçeveyi çizmişlerdir.

Bu çerçevede 11 Kasım'da, bölgedeki ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturulacak Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi'ne ilişkin mutabakat zaptı tarafımızca Sayın Şoygu ile birlikte imzalanmıştır. Böylece Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer alacaktır."

