Akademisyenler rahatladı

Üniversitelerin, ‘Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği’ kapsamı dışına çıkarılmasına mahkemeden durdurma kararı geldi. Bilimsel ve akademik gelişmişliği engelleyebilecek olan kararın iptali için idari mahkemeye başvuran Eğitim-Bir-Sen, sonuç aldı.

Eğitim-Bir-Sen’in bu yılın başında açtığı davada, Danıştay, üniversitelerin Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği kapsamı dışına çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Sendika, Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle üniversitelerin yönetmelik kapsamı dışına çıkarılarak akademik ve idari personelin üniversitelerarası geçici yer değişikliği yapabilme haklarının ellerinden alınmasını yargıya taşımıştı.



Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği’nde, 29.2.2020 tarihli ve 31054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan değişiklikle, “yükseköğretim kurumlarının” bu yönetmelik kapsamında geçici görevlendirme yapamayacakları; “yükseköğretim kurumlarınca” bu yönetmeliğe göre yapılmış olan geçici görevlendirmelerin bir ay içerisinde sonlandırılacağı hüküm altına alınmıştı.



Geçici görevlendirmenin iptal edilmesi akademik camiada tepkiye sebep olmuştu. Akademik camia üniversiteler arasında -akademik kariyer, bilimsel araştırma, ortak çalışma gibi gerekçelerle isteklerine bağlı veya resen yapılan- geçici görevlendirmeleri engellenmesi sonucunda bilimsel ve akademik çalışmaların yapılması noktasında engel teşkil edebileceğini öne sürüyordu.



Aile bütünlüğünün sağlanması ve sağlık mazereti olan idari personelin geçici bir süre de olsa derdine derman olan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği’nde yapılan bu düzenlemeyle üniversitelerarası mazerete bağlı yer değişikliği iş ve işlemlerinin yapılamayacak olması, zaten mağdur olan idari personeli bir kez daha mağdur edecekti. Danıştay tarafından verilen karar ile idari personel de rahat nefes aldı.

