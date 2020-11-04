AK Parti'yi üzen haber! Koronavirüsten hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da bir beldenin belediye başkanı koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
GÜNDEM 04.11.2020, 00:22
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Belediye Başkanı Eşraf Ünsal koronavirüs ( Covid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal’ın 4 gün önce yapılan koronovirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine evinde tedaviye alınan Eşref Ünsal, dün fenalaşınca Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Buradan da Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Eşref Ünsal, bugün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelerle rağmen yaşamını yitirdi. İki dönemdir Akharım belediye başkanlığı görevini yapan AK Parti’li Eşref Ünsal, evli ve 3 çocuk babasıydı. Eşref Ünsal, yaklaşık 4 ay önce geçirdiği trafik kazasında yaralanmıştı.
Öte yandan Akharım beldesinde 15 gündür karantina uygulandığı ve sürecin tamamlanmasının ardından karantinanın 2 Kasım Pazartesi günü itibarıyla sona erdiği belirtildi.
Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal’ın 4 gün önce yapılan koronovirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine evinde tedaviye alınan Eşref Ünsal, dün fenalaşınca Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Buradan da Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Eşref Ünsal, bugün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelerle rağmen yaşamını yitirdi. İki dönemdir Akharım belediye başkanlığı görevini yapan AK Parti’li Eşref Ünsal, evli ve 3 çocuk babasıydı. Eşref Ünsal, yaklaşık 4 ay önce geçirdiği trafik kazasında yaralanmıştı.
Öte yandan Akharım beldesinde 15 gündür karantina uygulandığı ve sürecin tamamlanmasının ardından karantinanın 2 Kasım Pazartesi günü itibarıyla sona erdiği belirtildi.
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