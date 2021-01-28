AK Parti'ye yazıklar olsun çıkışı: Bu saate kadar bekledim hiç ses yok

Gazeteci Ardan Zentürk, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın önceki gün Twitter'dan yayınladığı tartışmaya neden "Kobani Kurtuluş Günü" kutlaması paylaşımına Türkiye'den bir açıklama yapılmamasına tepki gösterdi.

Zentürk, Twitter hesabıdan "Amerikan Merkez Komutanlığı'nın Kobani üzerinden PKK ile ittifakının kalıcılığını ve ileri dönük yüzünü gösteren bu mesajından sonra 1.Türk-ABD orduları arasındaki tüm tatbikatlar askıya alınmalı 2. İncirlik başta, topraklarımızdaki Amerikan askeri faaliyeti durdurulmalıdır nokta" dedi.

AK Parti hükümetinden ABD'nin söz konusu paylaşımına herhangi tepki gelmemesine "Yazıklar olsun" diyerek sert eleştiride bulunan Zentürk, diğer paylaşımında "Bu saate kadar bekledim... Amerikan Merkez Komutanlığı'nın YPJ teröristlerinin fotoğrafını kullanarak PKK'yı güvenilir ve güçlü müttefik ilan ettiği -sözde- KOBANİ KURTULUŞ GÜNÜ mesajına bir tepki gelir mi diye, Ankara'dan... Ne bir ses... Ne bir nefes... Yazıklar olsun..." ifadelerini kullandı.

