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AK Parti'ye sert sözler! Eski YÖK Başkanı Özcan'dan Boğaziçi tepkisi
Eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Boğaziçi Üniversitesi üzerinden yaşananlara tepki göstererek AK Parti'yi eleştirdi.
GÜNDEM 07.01.2021, 10:16
Eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun atanması hakkında AK Parti iktidarını sert sözlerle eleştirdi.
AK Parti'yi üniversite kapatmak ve kelepçelemekle suçlayan Özcan, Boğaziçi Üniversitesi ve kapatılan İstanbul Şehir Üniversitesi üzerinden yaşanan son gelişmelere tepki gösterdi.
Twitter'dan tepki gösteren Özcan, "AK Partiyi insanlar üniversite kapatan ve üniversite kelepçeleyen bir iktidar olarak hatırlayacaklar" dedi.
AK Partiyi insanlar üniversite kapatan ve üniversite kelepçeleyen bir iktidar olarak hatırlayacaklar.
— Yusuf Ziya Özcan (@yziyaozcan) January 6, 2021
Ayrıca diğer bir paylaşımında da eleştirisini sürdüren Özcan, "Üniversite kapatmak/kelepçelemek beyninizi devre dışı bırakmakla aynı şeydir" ifadelerini kulandı.
AK Partiyi insanlar üniversite kapatan ve üniversite kelepçeleyen bir iktidar olarak hatırlayacaklar. — Yusuf Ziya Özcan (@yziyaozcan) January 6, 2021
AK Parti'yi üniversite kapatmak ve kelepçelemekle suçlayan Özcan, Boğaziçi Üniversitesi ve kapatılan İstanbul Şehir Üniversitesi üzerinden yaşanan son gelişmelere tepki gösterdi.
Twitter'dan tepki gösteren Özcan, "AK Partiyi insanlar üniversite kapatan ve üniversite kelepçeleyen bir iktidar olarak hatırlayacaklar" dedi.
AK Partiyi insanlar üniversite kapatan ve üniversite kelepçeleyen bir iktidar olarak hatırlayacaklar.
— Yusuf Ziya Özcan (@yziyaozcan) January 6, 2021
Ayrıca diğer bir paylaşımında da eleştirisini sürdüren Özcan, "Üniversite kapatmak/kelepçelemek beyninizi devre dışı bırakmakla aynı şeydir" ifadelerini kulandı.
AK Partiyi insanlar üniversite kapatan ve üniversite kelepçeleyen bir iktidar olarak hatırlayacaklar. — Yusuf Ziya Özcan (@yziyaozcan) January 6, 2021
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