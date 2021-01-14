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AK Parti'ye geçen Menemen Belediyesi'nde Pehlivan dönemi başladı

Ertelenen kura seçiminin ardından 3 kez yapılan kura seçiminde başkan vekili seçilen AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan görevine başladı.

GÜNDEM 14.01.2021, 18:03
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AK Parti'ye geçen Menemen Belediyesi'nde Pehlivan dönemi başladı
Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından, yapılan kura seçiminde başkan vekili seçilen AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan görevine başladı.
Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından yeniden kura seçimi yapılmıştı. Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt ve Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan'ın yarıştığı seçimi, kura ile AK Partinin adayı Aydın Pehlivan kazanmıştı.
Menemen Belediye Başkan Vekili seçilen Aydın Pehlivan görevine başladı. Menemen Belediyesindeki makamında AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, AK Partili ve MHP'li belediye meclis üyelerini ağırlayan ve tebrikleri kabul eden Aydın Pehlivan, ziyarette kısa bir konuşma yaptı. Pehlivan, "Bu seçimin kaybedeni yoktur. Tüm Menemenli hemşerilerimiz kazanmıştır. Belediyecilik anlayışımızın özünü oluşturan; şeffaflık, dürüstlük ve çalışkanlık anlayışımızla halkımıza hizmet etmeye başlıyoruz. Artık Menemen’de hizmet zamanı" dedi.
Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardından boşalan koltuk için Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı birer aday çıkarmıştı. Meclis üyelerinin katılımı ile Menemen Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen seçimlerde ilk 2 turda çoğunluk sağlanamazken, 3 ve 4'ncü turlarda oylamada eşitlik çıkması sonucu seçim kuraya kalmıştı. Gerçekleştirilen kura sonucunda ise Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt başkan vekili olmuş ve daha sonra Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan konuyu yargıya taşımıştı.
İzmir 2'nci İdare Mahkemesinin CHP’li Deniz Karakurt’un kura ile kazandığı Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği seçimini iptal etmesinin ardından, CHP kararın durdurulması yönünde dava açmış; ancak mahkemeden çıkan ara karardan olumsuz cevap çıkmıştı. İzmir Valiliği ise daha sonra, İzmir 2'nci İdare Mahkemesinin verdiği karara uyarak Menemen seçimlerinde kuranın yenilenmesine karar vermişti. Kura çekiminin yapıldığı meclis oturumu, CHP'li ve İYİ Parti'li üyelerin toplantıya katılmaması nedeniyle iki kez ertelenmişti. Ardından İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan’ın başkanlığında yapılan meclis toplantısında ise 4’te 1 çoğunluk sağlanınca kura seçimi tekrarlanmıştı.
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