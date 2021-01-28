AK Parti'nin şaşırtan dönüşümü: Bu kadar çabuk mu bitecekti Trump aşkı

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AK Parti Sözcü Ömer Çelik'in ABD'nin yeni başkanı Joe Biden hakkındaki dikkatlerden kaçan açıklamasını gündeme aldı.

Eski başkan Donald Trump'a karşı yakın bir siyasi tavır içinde olan AK Parti'nin Joe Biden''ın ABD başkanı seçildikten sonraki tavrını irdeleyen Beki, Ömer Çelik'in Biden hakkındaki yeni açıklamasını köşesinde değerlendirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yaptığı basın açıklamasında Trump döneminde Senato baskını kapsamında İslam düşmanlığının olduğuna dair sözler sarf ettiğini ifade eden Beki, yazısında "Bu kadar çabuk mu bitecekti Trump aşkları. Üç gün bekleseydiniz bari demezler mi?" dedi.

Beki yazısında dikkat çektiği detayları şu şekilde aktardı:



"AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, MYK sonrası söyledikleri gözümden kaçmış.

Vali ve yargı mensuplarına, ancak CHP partizanlığı yaptıklarında militan denebilirmiş de...AK Parti militanı demek faşistlikmiş de...

Hayır, bu safsatasına takılmadım. O kadar mantık kusuru kadı kızında da olur.

Ama şu sözleri pek acayip yahu:

Bir: “Senato baskını analiz edildiği zaman İslam düşmanlığı, Türkiye düşmanlığının kurumsallaşmış olduğunu görüyoruz. Yeni Başkan’ın, bu tehdidin farkında olarak göreve başlaması son derece önemlidir.”

Fark ettiyseniz; Türkiye düşmanlığını Trump’a bağlıyor, Biden’ı oradan yakalamaya çalışıyor.

Trump gitti, yaşasın yeni dostumuz Biden ha!

Bu kadar çabuk mu bitecekti Trump aşkları. Üç gün bekleseydiniz bari demezler mi!

İki: “Bu dönemde üzüntü verici birkaç şey duyduk. Türkiye’deki Amerikan karşıtlığı sebebinin AK Parti olduğuna dair bazı açıklamalar geldi. Bu değerlendirmeler yanlıştır.”

Hani muhalefet Amerikancıydı, üst aklın maşası, emperyalizmin uşağıydı. AK Parti ise Amerikan emperyalizmi ve üst aklına karşı bağımsızlık savaşı veriyordu!

Son birkaç yıldır, muhalefeti karalamak için pompalanan bu düşmanlaştırma paranoyaları çöpe mi gitti şimdi?

AK Parti, “CHP’nin Amerikan karşıtlığı talihsizlik” diye kendi muhalefetini ABD’ye şikayet ettiği günlere geri mi dönüyor, ne!

“Kimmiş Amerikan karşıtı, biz mi, haşa!” hassasiyeti göz yaşartıcı. Bravo!"

