AK Parti'nin ekonomi anlayışına tepki: Fakirlik tarih olarak lanse ediliyor

Online olarak gerçekleştirilen Saadet Partisi Konya İl Divan Toplantısı'ndan konuşan Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam, geçtiğimiz ay hibrit olarak gerçekleştirilen divan toplantısının, vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi sebebiyle online ortamda gerçekleştirme kararı aldıklarını belirtti. Kongrede gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saydam, “Ülkede işsizlik var. Bu doğru. Ama işsizlik problemi olduğu gibi işçisizlik problemi de var. Ülkede uygulanan eğitim politikasının sonucu bu. Mezun olmuş, bir konuda eğitim görmüş insanlar, sanayicinin işine yaramıyor. Sanayicinin işine yarayacak eleman da yetişmiyor.” dedi.

Konya il kongrelerinden önceki son divan toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Saydam, “Önümüzdeki ilk seçimde Saadet Partisi yerelde ve genelde bir şekilde idarenin bir kısmında olması için gayret etmek durumundayız.” ifadelerini kullandı.

Liyakatsizliğin her ortamda kendini göstermeye başladığını belirten Saydam, “Yandaşçılık ve adam kayırma yapıldı, yapılıyor ve her gün bir şekli ortaya çıkmasına rağmen bundan vazgeçmeye hiç niyetleri yok. Liyakatsizlik had safhada. İktidarın kendi teşkilatları bile rahatsız olmuş durumda. Sosyal medyaya videoları düşüyor. Bu liyakatsizlikler bütün alanlarda kendini göstermeye, sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Ekonomide, eğitimde, yerel yönetimlerde, tarımda, dış politikada, üniversitelerde her yönüyle bariz kendini göstermekte. Ahlaken çürüyoruz. Her gün yeni bir yerimiz göçüyor. Birbirimize olan güven bitti. En güvenilir kurumlar yasal tefeciler olan bankalar. Vatandaşımız onların insafına bırakıldı. Onlar eliyle soyduruluyoruz.” şeklinde konuştu.

İktidarın, kendilerinden önce taş devrinde yaşanıldığı algısını oluşturmaya çalıştığını söyleyen Saydam, “Bunca yıldır yapılmadığı ancak bu dönemde yapıldığıyla alakalı övünülen birtakım yatırımlar var. Türkiye de bazı yatırımların ihmal edildiği, yapılmadığıyla alakalı bazı gerçekler var. Bu doğru. Ancak onların iddia ettiği gibi de değil. Bunlar gelmeden önce de taş devrinde yaşamıyorduk. Herkesin evinde buzdolabı da çamaşır makinesi de vardı. Sağlıkta filan iddia ettikleri gibi öyle çok şey filan değişmedi. Paranız varsa o gün de özel hastanelerde iyi şartlarda sıra beklemeden muayene olabiliyordunuz. Bugün de böyle. Paranız yoksa o günde devlet hastanelerinde sıra bekliyordunuz. Bugün de sıra bekliyorsunuz. O günle bugünün tek farkı o gün sıranızı hastane koridorunda bekliyordunuz, bugün evinizde bekliyorsunuz. Randevu almadan bir gidin bakalım kaç gün beklersiniz hastane koridorunda.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşın fakirliğinin tarih şeklinde lanse edildiğini vurgulayan Saydam, şunları kaydetti:

Sanayicinin çalışacak eleman bulamadığını aktaran Saydam “Bir karışıklık devam ediyor. Meşhur hikayedir. Nasrettin Hoca da hep hayıflanmıştır bu durumdan. Aynı durum bugün de devam ediyor. Merhum Hoca bir gün helva yapacak olmuş, şeker olmamış, sonra bir zaman yine yapacak olmuş bu sefer un olmamış. Sonraki bir seferde de yağ olmamış. Yani anlayacağınız hoca bir gün bir helva yapıp ağız tadıyla yiyememiş. Bizde de durum aynı. Ağız tadıyla bir gün geçiremiyoruz. İş olur, çalışacak adam olmaz, adam buluruz, ham madde olmaz, onu buluruz para olmaz. Elhamdülillah Konya sanayisi bir yerlere geldi, geldi ama onu bir de onlara sorun. Ne zorluklarla ne mücadelelerle bu duruma gelindi. Ve halen sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor. Konya’da şu anda sanayi yoğun bir şekilde çalışıyor. Tabi ki ağırlıklı olarak ihracata çalışılıyor. Muhtemel burada kurun yüksek olmasının payı büyük. Bu iyi bir gelişme. Ancak geçmişte söylediğimiz bugünkü iktidar için söylediğimiz plansızlık programsızlık burada da kendini gösterdi. Şimdi geldiğimiz durum itibari ile iş çok ama bu sefer de çalışacak adam yok. Adam bulunamıyor. Ülkede işsizlik var. Bu doğru. Ama işsizlik problemi olduğu gibi işçisizlik problemi de var. Ülkede uygulanan eğitim politikasının sonucu bu. Mezun olmuş, bir konuda eğitim görmüş insanlar, sanayicinin işine yaramıyor. Sanayicinin işine yarayacak eleman da yetişmiyor. Hızla başka bir probleme doğru ilerliyoruz. 4+4+4 zorunlu eğitim sisteminde yetişmiş insan, sanayicinin, üreticinin işine yaramıyor. Kendi alanında kalifiye ama sanayicinin işine yaramıyor. Bu probleme mutlaka bir çözüm bulunmalı. Sanayiciler, dün ülkemize gelen mültecilerle ilgili niye geldi bunlar derken, bugün iyi ki gelmişler yoksa işlerimiz dururdu noktasına geldiler.” değerlendirmesinde bulundu.

İktidarın üretim politikası ön görüsünün küçük olduğunu belirten Saydam, şöyle devam etti:

Önümüz kış. Vatandaşın geçimi daha da zorlanacak. Giderler artacak. Başta yakıt parası olmak üzere yeni gider kapıları aralanmaya başlayacak. Ben iktidarın gerçekleştireceğine inanmıyorum ama seslenmek istiyorum. Asgari ücrete ve emeklilerin maaşına en azından geçim sıkıntısını ortadan kaldıracak kadar zam yapılması gerekiyor. Yüzde iki yüzde üç gibi komik rakamlar yerine ciddi adımlar atılması gerekiyor. Sanayici arkadaşlarımıza da seslenmek istiyorum. İktidar duyarsız ancak bu duyarsızlığı en azından siz yok edebilirsiniz. En azından kendi elemanlarınıza maaş verirken asgari ücreti değil de asgari geçim sıkıntısını baz alabilirsiniz.”milligazete.com.tr

“Geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı tarafından yayınlanan Manisa’nın Demirci ilçesinde çekilmiş olan fotoğraf, AA tarafından tarihmiş gibi lanse edildi. Ancak bu fotoğraf vatandaşımızın fakir kaldığının fotoğrafıdır. Bu fotoğrafları çok uzakta aramamıza gerek yok. Bugün Konya’nın ilçelerinin, köylerinin hat da merkez ilçelere bağlı köylerinde dahi, bu, buna benzer ve daha da ileri durumdaki fotoğrafları görmek mümkün. İnanmayan arkadaşlar varsa buradan açık teklifimdir, buyurun gidelim, beraber gezelim. Vatandaşın hali ortada. Bugün bir kısım toplum üzerinden müreffeh bir şekilde yaşıyor. Bir kısım da ömrü fakirlikle geçiriyor. Bekliyorlar kentsel dönüşüm olacak, bir tane müteahhit gelecek de arsa sahiplerine yarım ev verecek, oradan kendini birkaç ev alacak, tabi bir de belediye devreye girecek onlarda birkaç daire alacak. Tabi burada en az payı yine vatandaş alıyor. Biz iktidara geldiğimiz zaman bu adaletsizliği ortadan kaldıracağız. Bunlar bir iddia değil. Biz bu durumu geçmişte düzelttik ve bunun belgeleri de mevcut. Bu durumu yeniden düzelteceğiz.”

“Tümosan bizim temelini attığımız ve normalde uçak motoru yapılması hedeflenen bir fabrikaydı. Şimdi Tümosan’ın kurulmuş olduğu o araziden bir dondurma fabrikası ve 4. Organize Sanayi çıktı. Şimdi bu sanayideki fabrikalarda fabrika ancak bizim fabrika anlayışımız nerde iktidardaki arkadaşların fabrika anlayışı nerde. Bizim gördüğümüz fabrika büyüklüğü de iktidardaki arkadaşların gördüğü fabrika büyüklüğü de ortada. 2020 yılında geldikleri nokta bizim geçmişte yaptığımızın yanında ancak atölye kalır. Arkadaşlar algı ile bu fabrikaları büyük bir nimet gibi gösteriyor.