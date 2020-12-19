AK Partililerin

AK Parti milletvekillerinden tepki çeken "zafer" pozu! TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmeleri sona erdi. TBMM Genel Kurulu’nda konuşmalardan sonra oylama yapıldı. 316 milletvekili “kabul”, 193 milletvekili “red” oyu verdiği bütçenin kabul edilmesinin ardından AKP’li milletvekillerinin verdiği “zafer” pozu ise tartışmalara neden oldu.

Onlarca AKP'li vekilin koronavirüs önlemlerini göz ardı ederek, yan yana gelerek hatıra fotoğrafı çektirmesi tepki çekti.

