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AK Partililerin "zafer" pozu tepkilere neden oldu!
AK Parti milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmeleri sonrası sosyal mesafesiz verdikleri "zafer" pozu tepkilere neden oldu.
GÜNDEM 19.12.2020, 08:43
AK Parti milletvekillerinden tepki çeken "zafer" pozu! TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmeleri sona erdi. TBMM Genel Kurulu’nda konuşmalardan sonra oylama yapıldı. 316 milletvekili “kabul”, 193 milletvekili “red” oyu verdiği bütçenin kabul edilmesinin ardından AKP’li milletvekillerinin verdiği “zafer” pozu ise tartışmalara neden oldu.
Onlarca AKP'li vekilin koronavirüs önlemlerini göz ardı ederek, yan yana gelerek hatıra fotoğrafı çektirmesi tepki çekti.
Onlarca AKP'li vekilin koronavirüs önlemlerini göz ardı ederek, yan yana gelerek hatıra fotoğrafı çektirmesi tepki çekti.
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