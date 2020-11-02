AK Partili yöneticiden itiraf gibi sözler:

Aydınlık yazarı İsmet Özçelik, bir AK Parti yöneticisi ile HDP’nin kapatılması konusunda görüştüğünü, bu yöneticinin kendisine “Parti kapatmaları iyice zorlaştırdık. Dün söylediklerimiz bugün elimizi ayağımızı bağlıyor” dediğini yazdı.

Özçelik, bugünkü köşe yazısında Meclis’te görüşülen bütçede siyasi partilere yapılacak Hazine yardımlarının da yer aldığını belirterek şunları söyledi:

Terörle ilişkisi açık olan HDP’ye verilecek miktar da belirlenmiş. 57 milyon 550 bin lira. Erken seçim olursa bu para üçe katlanacak. Devlet hazinesinden terör örgütüne para desteği. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu…AK Parti’den bir yönetici ile konuştuğunu söyleyen Özçelik, şunları yazdı:

Bütçe görüşmeleri sürerken Ak Parti yöneticileri ile konuyu tartıştık. Ortada bir gariplik olduğunu onlar da kabul ediyorlar. HDP kapatılırsa bu durum ortadan kalkacak. Ama pek yanaşmıyorlar.

Bir yönetici şunları söyledi:



“HDP’nin hali belli. Yaptıkları terör suçu. Neredeyse tüm yöneticiler suça bulaşmışlar. Açık parti kapatma nedeni. Ancak ciddi bir sıkıntımız var. Geçmişte bizim de içinde olduğumuz partiler sürekli kapatıldı. Biz iktidara gelince parti kapatmaları iyice zorlaştırdık. Bu konuda da bağlayıcı açıklamalar yaptık. Dünkü sözlerimiz şimdi elimizi ayağımızı bağlıyor.”

Anayasa ve yasalarımız açık. Terör suçu işleyen parti kapatılır. Bu HDP için de geçerli. Kanıt çok. Buna rağmen üzerine gidilmemesi üstelik devlet yardımlarına devam edilmesi kabul edilebilir değil. Ak Parti üzerine düşeni yapmıyor. Gerekçesi kimseyi tatmin etmiyor..

Daha önce savunduğu görüşlerin birçoğundan döndü. Söz konusu Türkiye’nin geleceği olunca bu konuda da dönebilir. Terör tam bitirilmek isteniyorsa; Geç kalmadan adım atılmalı..!

