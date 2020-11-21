Son Dakika
AK Partili vekilden Arınç'a: Milletimizin vicdanı bunu kabul etmez
AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyesi AK Partili Bülent Arınç’a tepki gösterdi.
GÜNDEM 21.11.2020, 09:32
AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyesi AK Partili Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğine yönelik açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyesi AK Partili Bülent Arınç’ın sözleri iktidar partisi içerisinde kargaşaya neden oldu. Birçok AK Partili isim Bülent Arınç’a tepki gösterdi.
Arınç'ı eleştiren isimlerden biri olan AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, "Yargıda reformu Demirtaş ve Kavala üzerinden yürütmek yanlıştır! Bu iki isim şimdi salınırsa, asıl o zaman yargıya müdahale algısı pekişecektir. Kimse teröristten, kumpasçıdan bir sözde demokrasi kahramanı çıkarmaya çalışmasın! Milletimizin vicdanı bunu kabul etmez." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyesi AK Partili Bülent Arınç’ın sözleri iktidar partisi içerisinde kargaşaya neden oldu. Birçok AK Partili isim Bülent Arınç’a tepki gösterdi.
Arınç'ı eleştiren isimlerden biri olan AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, "Yargıda reformu Demirtaş ve Kavala üzerinden yürütmek yanlıştır! Bu iki isim şimdi salınırsa, asıl o zaman yargıya müdahale algısı pekişecektir. Kimse teröristten, kumpasçıdan bir sözde demokrasi kahramanı çıkarmaya çalışmasın! Milletimizin vicdanı bunu kabul etmez." değerlendirmesinde bulundu.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 21 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Altınordu
|9
|17
|4. Samsunspor
|9
|16
|5. Adana Demirspor
|8
|15
|6. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|9
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Osasuna
|9
|11
|12. Elche
|7
|11
|13. Sevilla
|7
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Huesca
|10
|7
|18. Celta de Vigo
|9
|7
|19. Levante
|8
|6
|20. Real Valladolid
|9
|6
Sayfalar Tümü