AK Partili vekilden Arınç'a: Milletimizin vicdanı bunu kabul etmez

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyesi AK Partili Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğine yönelik açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyesi AK Partili Bülent Arınç’ın sözleri iktidar partisi içerisinde kargaşaya neden oldu. Birçok AK Partili isim Bülent Arınç’a tepki gösterdi.

Arınç'ı eleştiren isimlerden biri olan AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, "Yargıda reformu Demirtaş ve Kavala üzerinden yürütmek yanlıştır! Bu iki isim şimdi salınırsa, asıl o zaman yargıya müdahale algısı pekişecektir. Kimse teröristten, kumpasçıdan bir sözde demokrasi kahramanı çıkarmaya çalışmasın! Milletimizin vicdanı bunu kabul etmez." değerlendirmesinde bulundu.

