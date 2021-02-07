AK Parti'li vekil ve oğlu trafik kazası geçirdi
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve oğlu Ahmet Yediyıldız yaralandı.
GÜNDEM 07.02.2021, 19:42
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Kaza, Ocaklı kavşağında meydana geldi. Ordu’dan Ankara’ya seyir halinde olan 34 KS 9626 plakalı Ahmet Yediyıldız yönetimindeki otomobil Feyyaz Tekel yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada Ordu milletvekili Şenel Yediyıldız ve oğlu Ahmet Yediyıldız yaralandı.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Milletvekili Yediyıldız ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Milletvekili Yediyıldız ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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