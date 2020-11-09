AK Partili vekil önce Albayrak'a destek verdi ardından paylaşımı sildi

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, tweetini sildi.

Çakır, Bakan Albayrak'ın istifası sonrası sosyal medyada paylaşımda bulunarak, " Berat Albayrak'ın gerek Enerji Bakanlığında gerekse Hazine ve Maliye Bakanlığında; azmine, gayretne ve çabasına, ve ülkesi için gecesini gündüzüne katarak yerli ve milli olarak çalışmasına şahidiz" yazdı.

Kısa süre sonra paylaşımını silen AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

