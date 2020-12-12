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AK Partili ve HDP'li vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in konuşması, tansiyonu yükseltti. AK Partili ve HDP'li vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü.

GÜNDEM 12.12.2020, 21:18
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AK Partili ve HDP'li vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü
TBMM Genel Kurulu Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçelerini görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.
İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi üzerine parti grupları adına yapılan konuşmalar sırasında HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, kürsüye çıktı.
Taşdemir, geçen Ekim ayında Kobani eylemleri kapsamında HDP'li isimlerin gözaltına alınıp tutuklandığı soruşturmayı hatırlatarak, "Kobani eylemleri bahane edilerek partimize karşı bir kumpas dava açıldı, 6 yıl sonra hem de. Bu arkadaşlarımızın hepsi bu dosyada aslında ifade vermişti. Yine DTK ve HDK, TJA gibi demokratik kurumlarımız hedef haline getiriliyor" dedi.
Taşdemir'in konuşması, Genel Kurul'da tansiyonun yükselmesine neden oldu. AKP milletvekilleri, HDP'li Taşdemir'e tepki gösterdi.
Bazı AKP milletvekilleri kürsüye yürüyünce, diğer HDP milletvekilleri de yerlerinden kalktı.
AKP ve HDP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. CHP'liler ise araya girerek tansiyonu düşürmeye çalıştı.
Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, oturuma 15 dakika ara verdi. Aranın ardından Genel Kurul devam etti.

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde HDP milletvekilleri, Diyarbakır'da 2017 yılında Nevruz kutlamalarında Kemal Kurkut'un ölümüyle ilgili polisi suçlaması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz aldı.
Bakan Soylu, Kemal Kurkut'un elinde bıçakla üstü çıplak şekilde çekilen fotoğrafını kürsüden göstererek "Polis, üstü çıplak vaziyette elinde bıçakla atlayarak kalabalığa doğru koşan Kemal Kurkut'a 'dur' diyor. 'Ben kendimi patlatacağım' diyor, bize gelen ifade bu. Güvenlik güçlerinin tedbir alması gerektiğinden dolayı kalabalığa ve topluluğa zarar vereceğini düşünerek etkisiz hale getiriyorlar ve hayatını kaybediyor.
Kemal Kurkut'un orada topluluğun üzerine bıçakla giderken pantolonunun altında ne var bilmiyorlar. Dün biz Viranşehir ve Mardin sınırında kökenini DEAŞ'lı bildiğimiz; ama PKK ve PYD tarafından satın alınan ve 1,5 kilo patlayıcıyı pantolonunda saklayan teröristi etkisiz hale getirdik. Orada devlet HDP'nin mitingini korumak için gerekli tedbiri aldı, bu tedbiri alırız" dedi.
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