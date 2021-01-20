AK Partili Usta: Bir yanda zenginlik öbür yanda yoksulluk var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Kırklareli 7. Olağan İl Kongresi, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Bu dünyada bir düzen var, ancak bu düzen yanlış ve bozuk işleyen bir düzen. Bir tarafta dünyanın zenginleri, büyük varlık ve refah içinde yaşarken, öbür taraf açlıkla yoksullukla, kıtlıkla mücadele ediyor." dedi.



AK Parti'nin bütün mazlum coğrafyaların umudu olduğunu iddia eden Usta, şunları söyledi:



"Bu dünyada bir düzen var, ancak bu düzen yanlış ve bozuk işleyen bir düzen. Bir tarafta dünyanın zenginleri, büyük varlık ve refah içinde yaşarken, öbür taraf açlıkla yoksullukla, kıtlıkla mücadele ediyor. İşte liderimiz Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız çıktı ve dedi ki, 'Benim bu düzene itirazım var. Ben bu düzeni değiştirmek için çabalayacağım, önce ülkemi kalkındıracağım, önce yerli ve milli hamlelerle ülkemi ayağa kaldıracağım, kendimi güçlü bir Türkiye haline getireceğim. Arkasından bu bozuk dünya düzenini düzeltmek için var gücümle çalışacağım' dedi. Onun için dünya beşten büyüktür iddiasını ortaya koydu. Bu iddia kolay bir iddia değil. Bu dünyada bu iddiayı ortaya koyacak başka bir lider yok. Tek başına Recep Tayyip Erdoğan var. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ı güçlü kılan ne, arkasındaki teşkilatı. Teşkilatımızı güçlü kılan ne, sadece ve sadece milletinden aldığı güç. Biz hiçbir vesayet odağından, başka hiçbir güçten destek almıyoruz."

