AK Partili Ünal'dan Boğaziçi yorumu: Mesele kutsal değerlere hakaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, TRT Haber canlı yayınında Boğaziçi Üniversitesi protestolarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin soru üzerine Mahir Ünal, son derece nadide bir üniversitede bu tür olayların olmasının son derece üzücü olduğunu söyledi.



Üniversiteye hukuk dışı bir atama yapılmadığını savunan Mahir Ünal, "Burada sorun çözmeye dönük bir adım var mı? Hayır. Yani en başından itibaren bir partinin il başkanı oraya gidip, orada çoğunluğu öğrenci olmayan gruplarla bir eylem planı hazırlamaları ve daha sonra meselenin bir provokasyona dönüşmesi, yani nasıl provokasyona dönüşmesi, işte kutsal değerlere dönük, orada Kabe'ye dönük ve bütün insanları derinden yaralayan, yeryüzündeki bütün Müslümanların kalbi ve kıblegahı olan Kabe'ye dönük bir eylem orada gerçekleşti ve insanlar bundan rahatsızlık duydular." diye konuştu.



Bundan rahatsızlık duyan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle ilgili de fişleme olayının yaşandığını belirten Ünal, bu öğrencilerin isimlerinin yurt dışındaki diğer üniversitelere bildirmeye varıncaya kadar işin götürüldüğünü anlattı.

Ünal, "Burada biz Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı bir eylem değil, öğrenciler üzerinden yürütülen bir provokasyon görüyoruz. Bugün CHP Grup Başkanvekili 'Çekin gençlerimizin üzerinden elinizi' diyor. Asıl burada öğrencilerin üzerinden elini çekmesi gereken kendi siyasi emellerine, kendi sokak hareketlerine, kendi demokrasi dışı eylemlerine zemin hazırlayan CHP siyasi aklının elini öğrencilerin ve gençlerin üzerinden çekmesi gerekiyor." dedi.

